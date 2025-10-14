Vermeidbare 2:3-Niederlage der SG Adlhausen/Langquaid II

Die Gäste fanden gut ins Spiel und hatten in den ersten zehn Minuten durch Polat Ötgün und Veit Dürmeier zwei Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Anschließend kamen die Hausherren zu zwei Hochkarätern, doch Latte und Innenpfosten verhinderten zunächst den Rückstand. Ihre dritte Gelegenheit nutzten sie dann durch Spielertrainer Daniel Knöfler, der nach einer Ecke freistehend am langen Pfosten einköpfen konnte. Anschließend ergriffen wieder die Labertaler die Initiative - Veit Dürmeier hatte zweimal die Ausgleichsmöglichkeit. Nach einem abgefangenen Abschlag lief der Siegenburger Stürmer alleine auf TW Lukas Pernpeintner zu, der einen dann verwandelten Foulelfmeter verursachte, 2:0.

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Schuster-/Niedermeier-Mannen als das bessere Team. Das dritte Gegentor fiel recht unglücklich, als die Einheimischen von einem Missverständnis zweier Gäste-Verteidiger profitierten, 3:0. Mehmet Bugra Yenil scheiterte anschließend an der Lattenunterkante. Zweimal hatte Veit Dürmeier einen Treffer auf dem Schlappen, wobei einmal ein Abwehrspieler für den bereits geschlagenen Schlussmann das Leder von der Linie kratzte. Doch die SGler aus Adlhausen/Langquaid steckten nicht auf, so dass Veit Dürmeier in der 84. Minute - nach feinem Diagonalpass von Bastian Blenke - das 1:3 gelang. Der Anschlusstreffer wurde vier Minuten später nach ähnlichem Muster erzielt. Wieder war Bastian Blenke der Ausgangspunkt, Kursad Öcal scheiterte noch am Torhüter, aber den Abpraller konnte Spielertrainer Raphael Niedermeier zum 2:3 einnetzen.