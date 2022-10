Dominatoren der A-Klasse Deggendorf: Die Kicker des SV Schöllnach – Foto: Harry Rindler

Verlustpunktfreie Vorrunde: »Unser Weg ist noch nicht zu Ende« Der SV Schöllnach hat in der A-Klasse Deggendorf eine traumhafte Halbserie gespielt

Der SV Schöllnach stand in den letzten Jahren oft in den (Negativ-) Schlagzeilen. Seit Markus Geier an der Spitze des Traditionsklubs aus dem Landkreis Deggendorf steht, ist zwar Ruhe eingekehrt, aber der sportliche Erfolg wollte sich in der jüngeren Vergangenheit nicht einstellen. 2019 klappte zwar der Aufstieg in die Kreisklasse, aufgrund der Quotientenregelung ging es aber in der "Corona"-Spielzeit sofort wieder in die A-Klasse runter. Nach einem doch etwas enttäuschenden dritten Platz in der Vorsaison, dominieren die Schöllnacher Fußballer bislang die A-Klasse Deggendorf und sind nach der Vorrunde gar noch verlustpunktfrei.

"Wir sind mehr als zufrieden. Natürlich hatten wir den Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Aber dass es so gut läuft, war nicht zu erwarten. Es gibt ja auch noch ein paar andere ambitionierte Klubs, die auch noch oben wollen", sagt Schöllnachs Vorstand Markus Geier. Elf Spiele, elf Siege und ein Torverhältnis von 59:7. Die Vorrundenbilanz der Schützlinge von Spielercoach Manuel Weinberger und dessen "Co" Dominik Kerschl ist herausragend. "Unser großes Erfolgsgeheimnis ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Unser Routinier Miro Kral ist nach wie vor der Fixpunkt in der Offensive, der momentan gefühlt seinen dritten fußballerischen Frühling erlebt. Aber auch alle anderen Spieler machen einen super Job und nicht umsonst haben wir auch die beste Defensive der Liga. Was mich am meisten freut, ist allerdings der Zusammenhalt, den ich in dieser Form beim SV Schöllnach noch nicht erlebt habe. Die Jungs sind eine echte Einheit, die auch außerhalb des Platzes sehr viel miteinander macht. Als Vorstand bin derzeit sehr stolz auf unsere Truppe."







Spielertrainer und Mittelfeld-Antreiber: Manuel Weinberger – Foto: Harry Rindler







Ein Sonderlob vom Vorsitzenden erhält der in Gotteszell im Landkreis Regen wohnhafte Chefanweiser Manuel Weinberger: "Manuel ist auf dem Feld ein echter Leader-Typ, der zudem ein extrem guter Motivator ist und die Mannschaft hervorragend führen kann." Am Sonntag kommt es nun zum Showdown beim Rangzweiten DJK Grattersdorf, der das Meisterschaftsrennen mit einem Sieg nochmal spannend machen kann. "Wir wollen auch diese schwere Hürde meistern und in Grattersdorf nicht leer ausgehen. Wenn wir punkten, sieht es für uns mehr als gut aus", weiß Geier, der mit dem SVS noch einiges vor hat: "Unser Weg ist noch nicht zu Ende. Mittelfristig wollen wir auf alle Fälle ein etablierter Kreisklassist werden." Ein Erfolgserlebnis in Grattersdorf wäre auf dem Weg in die Kreisklasse definitiv ein großer Meilenstein....