Verls Doppelschlag schockt Cottbus, MSV bleibt ungeschlagen

Die wahnwitzige Siegesserie des MSV Duisburg endete auf dramatische Weise nach dem späten Ausgleichstreffer vom TSV Havelse. Die Zebras halten sich jedoch weiterhin an der Tabellenspitze vor dem 1. FC Saarbrücken, der schon am Freitag gegen den 1. FC Schweinwurt mit etwas Dusel gewann. Alemannia Aachen gelang ein Befreiungsschlag gegen den SV Waldhof Mannheim, Rot-Weiss Essen gewann trotz 45-minütiger Unterzahl souverän gegen Hansa Rostock. Der SC Verl drehte die Partie dank eines späten Doppelschlags gegen Energie Cottbus.

Der FCS hatte die Partie zunächst im Griff. Elijah Krah sorgte für die erste Torannäherung des Tabellenzweiten, der mit seinem Distanzschuss knapp neben das Tor zielte (17.). Wenig später war dann der Bann gebrochen. Kai Brünker profitierte von der Vorarbeit von Rodney Elongo-Yombo und traf eiskalt zur Führung (22.). Als Brünker wenig später von Calogero Rizzuto bedient wurde und wuchtig zum 2:0 verwandelte (30.), deutete sich eine einseitige Angelegenheit an. Doch noch gaben sich die Schnüdel nicht komplett auf, wagten vor Halbzeitpfiff die ersten vorsichtigen Offensivvorstöße. Diese wurden nach dem Seitenwechsel noch konkreter, als Lauris Bausenwein mit einem traumhaften Distanzschuss aus über 25 Metern für die Gäste verkürzte (52.).

Saarbrücken bezwingt Schweinfurt. – Foto: Philipp Flohr/Sport News Südwest

Saarbrücken erhielt den plötzlichen Weckruf und musste sich mit einem aufmüpfigen Aufsteiger befassen. Johannes Geis hatte mit Anbruch der Schlussphase gar die Chance auf den Ausgleich, doch verpasste (74.). Saarbrücken versuchte zunehmend einfach nur noch die Führung über die Zeit zu spielen. Insbesondere nachdem Rizzuto nach einem harten Einsteigen gegen Nils Piwernetz seinen Farben für die letzten Minuten in Unterzahl versetzte (83.). Schweinfurt brachte die Hausherren noch einmal ins Schwitzen. Doch nach den erfolglosen Kopfballversuchen von Jakob Tranziska (88.) und in der Nachspielzeit Michael Dellinger (90.+2) hatten die Gäste ihre letzten Patronen verschossen und verpassten den Coup gegen den Aufstiegskandidaten. 1. FC Saarbrücken – 1. FC Schweinfurt 05 2:1

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Niko Bretschneider, Kasim Rabihic (59. Tim Civeja), Elijah Krahn, Florian Pick (84. Robin Bormuth), Kai Brünker (59. Patrick Schmidt), Rodney Elongo-Yombo (59. Abdoulaye Kamara)

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nils Piwernetz, Thomas Meißner, Lucas Zeller (46. Tim Latteier), Pius Krätschmer (25. Luca Trslic), Kristian Böhnlein (83. Jakob Tranziska), Lauris Bausenwein, Johannes Geis, Joshua Endres (65. Fabio Luque-Notaro), Uche Obiogumu, Manuel Wintzheimer (46. Michael Dellinger)

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 13534

Tore: 1:0 Kai Brünker (23.), 2:0 Kai Brünker (30.), 2:1 Lauris Bausenwein (51.)

Rot: Calogero Rizzuto (82./1. FC Saarbrücken/) _____ Nichtangriffspakt zwischen Ingolstadt und Wiesbaden

Beide Seiten taten sich in der ersten Hälfte nicht sonderlich viel. So war ein Pfostentreffer von Marcel Costly die einzige nennenswerte Aktion (14.). In Durchgang zwei wurde es für die anwesenden Zuschauer nur minimal ansehnlicher, Yannick Deichmann scheiterte an Florian Stritzel, auch ansonsten kamen beide Seiten den gefährlichen Torräumen etwas näher.

Eine zähe Partie endet torlos. – Foto: Roland Schäfer

Aber echte Highlights ließen weiterhin auf sich warten, so blieb es bis auf einen Kopfball von Julian Kügel in ordentlicher Position (90.+3) mau. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem gerechten Remis. FC Ingolstadt 04 – SV Wehen Wiesbaden 0:0

FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Marcel Costly (93. Julian Kügel), Simon Lorenz, Max Plath, Jonas Scholz, Yannick Deichmann (83. Davide Sekulovic), Lukas Fröde, Max Besuschkow, Yann Sturm (64. Frederik Christensen), Frederik Carlsen, Mads Borchers (64. Gustav Christensen)

SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, David Suárez, Tarik Gözüsirin, Ole Wohlers (75. Sascha Mockenhaupt), Niklas May, Donny Bogicevic (46. Moritz Flotho), Nikolas Agrafiotis (90. Jan Becker), Fabian Greilinger (64. Ryan Johansson), Lukas Schleimer

Schiedsrichter: Davina Lutz (Poppenhausen) - Zuschauer: 4053

Tore: keine Tore _____ Kölns Aufbäumen kommt zu spät

Köln begann druckvoll und erspielte sich schon früh die ersten Chancen. Soichiro Kozuki wurde in guter Position geblockt (2.) Yannick Tonye hatte darauf die Riesenchance, doch verfehlte das freistehende Tor. Tonye stand wenig später erneut im Fokus, legte im eigenen Strafraum Mansour Ouro-Tagba. Den folgenden Strafstoß verwandelte Nicolas Sessa – die kalte Dusche für die Rheinländer war perfekt (23.). Köln hatte nun noch deutlichere Feldvorteile, der VfB beschränkte sich zunächst auf die eigene Defensive und machte seine Sache darin auch gut. Den Gästen fehlte die Durchschlagskraft, sodass es beinahe erneut auf der anderen Seite klingelte, Tim Kloss rettete auf der Linie gegen Ouro-Tagba (45.+1).

Stuttgart bezwingt Köln. – Foto: Ralf Just

Nach dem Seitenwechsel wurden die Stuttgarter dann auch noch etwas stärker und belohnten sich prompt. Sessa fand mit seiner Hereingabe Jordan Majchrzak, der eiskalt auf 2:0 erhöhte (52.). Köln war um eine Reaktion bemüht, blieb aber zu lange zu blass. Erst in der Schlussphase verkürzte David Otto nach einer feinen Bewegung (80.). Die Gäste drückten noch einmal auf den Ausgleich, doch Stuttgart hielt dagegen und brachten die knappe Führung schließlich übers Ziel. VfB Stuttgart II – Viktoria Köln 2:1

VfB Stuttgart II: Dominik Draband, Alexander Groiß, Maximilian Herwerth, Kaden Amaniampong (58. Christopher Olivier), Leny Meyer, Samuele Di Benedetto (65. Julian Lüers), Nicolas Sessa, Mirza Catovic, Lauri Penna (77. Efe Korkut), Jordan Majchrzak (77. Tim Köhler), Mansour Ouro-Tagba (58. Mohamed Sankoh)

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Meiko Sponsel, Tim Kloss, Florian Engelhardt (56. Lucas Wolf), Tobias Eisenhuth, Leonhard Münst, Soichiro Kozuki (64. Raphael Ott), Frank Ronstadt (64. David Otto), Lex-Tyger Lobinger (77. Benjamin Zank), Yannick Tonye (55. Simon Handle)

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 750

Tore: 1:0 Nicolas Sessa (22. Foulelfmeter), 2:0 Jordan Majchrzak (52.), 2:1 David Otto (80.) _____

Bemühtes Aue prallt an Osnabrück ab

Beide Teams wechselten sich in der ersten Hälfte mit guten Phasen ab. Gefährlich wurde es zunächst durch Distanzschüsse von Jannic Ehlers für Aue (6.) und Fridolin Wagner auf der anderen Seite (25.). Mit Fortschreiten des ersten Durchgangs wurden die Veilchen aktiver, Julian Guttau setzte einen Freistoß knapp neben das Tor (33.), kurz vor Halbzeitpfiff traf er nach einem Eckball gar noch den Pfosten (45.+1). Osnabrück hatte sich bis dahin zurückgezogen, fand im zweiten Durchgang aber die prompte Antwort. Bjarke Jacobsen köpfte nach einem Eckball ein (49.). Die erhoffte Reaktion der Gäste blieb aus. Stattdessen erhöhte Lars Kehl per Handelfmeter auf 2:0 (63.). Aue bäumte sich in der Schlussphase nochmal auf, verkürzte durch Mika Clausen (71.) und wollte noch mehr. Julian Günther-Schmidt scheiterte mit seinem Versuch an Keeper Lukas Jonsson. Doch mit einer Notbremse von Ryan Malone (90.) wurde den Gästen schnell der Wind aus den Segeln genommen. In Überzahl erhöhte der VfL noch nach einem Konter mit dem Treffer von Ismail Badjie (90.+5). VfL Osnabrück – FC Erzgebirge Aue 3:1

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (58. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (88. Theo Janotta), Lars Kehl (73. Kai Pröger), Luc Ihorst (58. Ismail Badjie), Robin Meißner (88. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Anthony Barylla (69. Julian Günther-Schmidt), Pascal Fallmann (86. Erik Weinhauer), Ryan Malone, Tristan Zobel, Erik Majetschak, Jonah Fabisch, Julian Guttau, Marvin Stefaniak, Maximilian Schmid (69. Paul Seidel), Jannic Ehlers (66. Mika Clausen) - Trainer: Jens Härtel

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 14072

Tore: 1:0 Bjarke Jacobsen (49.), 2:0 Lars Kehl (63. Handelfmeter), 2:1 Mika Clausen (70.), 3:1 Ismail Badjie (90.+5)

Rot: Ryan Malone (90./FC Erzgebirge Aue/Notbremse) _____

Gindorfs Siegtreffer erlöst die Alemannia

Der erste Aufreger fand vor dem Kasten von Aachen-Keeper Jan Olschowsky statt. Der Schlussmann wurde nach einem platzierten Kopfball von Masca zu einer sehenswerten Parade gezwungen (15.), auf der anderen Seite scheiterte Kwasi Wriedt nach Vorarbeit von Lars Gindorf am Pfosten (17.). In einer bis dahin rechte ausgeglichenen Partie stach Aachen zuerst. Marius Wegmann köpfte Niklas Castelle in den Lauf, der vor dem Tor cool blieb und platziert zur Führung abschloss (39.). In Durchgang zwei war Mannheim zunächst aktiver und belohnte sich schnell. Julian Rieckmann leitete weiter auf den freistehenden Kennedy Okpala, der die beiden Seiten wieder auf pari stellte (52.). Die Gäste hatten nun Blut geleckt und legten nach einer Hereingabe von Sascha Voelcke und Kopfball von Masca auch das zweite Tor nach (56.). Die Aachener hatten aber noch etwas im Tank und drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Gindorf fand im Zentrum den freistehenden Emmanuel Elekwa, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (83.). Und einen Pfeil hatten die Kaiserstädter noch im Köcher. Mika Schroers ließ mit einem Sololauf gleich mehrere Gegenspieler stehen, spitzelte die Kugel weiter auf Gindorf, der mit einem flachen Schuss ins Eck auch den sich streckenden Thijmen Nijhuis überwand (90.+1). Für die Alemannia ist es der ersehnte Dreier, wodurch man sich zumindest etwas Luft auf die direkten Abstiegsränge verschafft. Alemannia Aachen – SV Waldhof Mannheim 3:2

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Florian Heister (79. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Felix Meyer, Marius Wegmann (63. Lamar Yarbrough), Bentley-Baxter Bahn, Gianluca Gaudino (62. Faton Ademi), Danilo Wiebe, Lars Gindorf, Lukas Scepanik, Kwasi Wriedt (62. Mika Schroers), Niklas Castelle (61. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Malte Karbstein, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann (46. Arianit Ferati), Seyhan Yigit (89. Nicklas Shipnoski), Sascha Voelcke, Julian Rieckmann, Janne Sietan, Adama Diakhaby (47. Felix Lohkemper), Kennedy Okpala (79. Kushtrim Asallari), Masca (89. Terrence Boyd) - Trainer: Luc Holtz

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt) - Zuschauer: 20515

Tore: 1:0 Niklas Castelle (39.), 1:1 Kennedy Okpala (52.), 1:2 Masca (56.), 2:2 Emmanuel-Chinedu Elekwa (83.), 3:2 Lars Gindorf (90.+1) _____ Überragende erste Hälfte von RWE reicht für drei Punkte

RWE erwischte den besseren Start und durfte dank eines traumhaften Treffers aus der Distanz von Ramien Safi erstmals jubeln (5.). Die Hausherren blieben am Drücker, der Kogge fehlte der Zugriff. Franz Pfanne legte Kaito Mizuta im Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ahmet Arlsan zum 2:0 (22.). Und es kam noch dicker für die Gäste. Auch ein abgefälschter Abschluss von Lucas Brumme fand ins Netz (29.). Die furiose erste Hälfte von RWE hatte jedoch einen Schönheitsmakel. Tom Moustier stieg für das Befinden von Schiedsrichter Felix Wagner deutlich zu hart in den Zweikampf mit Marco Schuster und wurde frühzeitig des Feldes verwiesen (45.+3). Doch mit einem Mann mehr hatte Essen zunächst die besseren Chancen. Erst in der 71. Spielminute wurde Rostock erstmals durch Viktor Bergh gefährlich, doch Keeper Jakob Golz entschärfte. Der Schlussmann parierte etwas später auch noch einen Handelfmeter von Emil Holten und stellte damit den ungefährdeten Sieg der Essener sicher. Rot-Weiss Essen – F.C. Hansa Rostock 3:0

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (84. Luca Bazzoli), Michael Schultz, Tom Moustier, Ramien Safi (73. Franci Bouebari), Ahmet Arslan (90. Jaka Cuber Potocnik), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (72. Torben Müsel), Jannik Hofmann, Jannik Mause (46. Tobias Kraulich)

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Franz Pfanne, Ahmet Gürleyen (61. Tim Krohn), Florian Carstens (46. Jonas Dirkner), Viktor Bergh, Cedric Harenbrock (68. Ryan Don Naderi), Marco Schuster, Benno Dietze (83. Fiete Bock), Jan Mejdr (60. Nico Neidhart), Maximilian Krauß, Emil Holten

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 19300

Tore: 1:0 Ramien Safi (5.), 2:0 Ahmet Arslan (22. Foulelfmeter), 3:0 Lucas Brumme (30.)

Rot: Tom Moustier (45./Rot-Weiss Essen/grobes Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Emil Holten (F.C. Hansa Rostock) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jakob Golz (82.). _____ 1860 geht vor heimischem Publikum unter

1860 hatte außerordentliche Schwierigkeiten in die Partie zu finden, überließen den Gästen schon früh mehr vom Ball. Deniz Zeitler meldete sich so erstmals im gegnerischen Strafraum, doch scheiterte an Thomas Dähne (10.). Hoffenheim war auch in der Folge die bessere Mannschaft und sorgte besonders durch Ayoube Amaimouni-Echghouyab immer wieder für Gefahr. Zunächst hielt Dähne noch seinen Abschluss nach feiner Bewegung zuvor (32.). Etwas später sorgt er schließlich für die Führung nach Pfostenschuss von Zeitler (39.). Doch damit nicht genug. Nach zu kurz geratenem Rückpass von Siemen Voet spritze Ayoube Amaimouni-Echghouyab dazwischen und schnürte den Doppelpack in Halbzeit eins (45.+1). Die Löwen waren danach etwas aktiver, doch zu oft gefahrenlos. Stattdessen legten die Gäste noch nach. Paul Hennrich erhöhte zunächst nach Vorarbeit von Luka Duric (55.) und durfte schließlich auch nach einem Einwurf seinen zweiten Treffer bejubeln (69.). Immerhin ein Ehrentreffer war dem TSV vergönnt, als David Philipp sich gegen Hennes Behrens durchsetze und zum 1:4 einschob (72.). Doch das letzte Wort hatten noch einmal die Sinsheimer in Person von Ben Opoku der den rabenschwarzen Tag der Löwen rund machte. TSV 1860 München – TSG 1899 Hoffenheim II 1:5

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Sean Dulic, Raphael Schifferl, Manuel Pfeifer (46. Clemens Lippmann), Siemen Voet (46. David Philipp), Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Max Christiansen (46. Tunay Deniz), Patrick Hobsch (46. Justin Steinkötter), Kevin Volland, Florian Niederlechner (74. Sigurd Haugen) - Trainer: Patrick Glöckner

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör (64. Diren Dagdeviren), Luca Erlein, Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric, Arian Llugiqi (74. Melvin Onos), Paul Hennrich, Hennes Behrens (74. Florian Bähr), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (64. Nader El-Jindaoui), Deniz Zeitler (66. Ben Opoku) - Trainer: Stefan Kleineheismann

Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (39.), 0:2 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (45.+1), 0:3 Paul Hennrich (55.), 0:4 Paul Hennrich (69.), 1:4 David Philipp (72.), 1:5 Ben Opoku (80.) _____ Duisburg bleibt nach wilder Schlussphase gegen Havelse ungeschlagen

>>> Zum Spielbericht >>> Zu den Spielstimmen Nach dem späten Führungstreffer von Conor Noß (90.) deutete alles auf den nächsten Sieg der so gut gestarteten Zebras hin, doch Havels steckte nicht auf und glich tief in der Nachspielzeit noch durch John Xaver Posselt aus (90.+7). TSV Havelse – MSV Duisburg 1:1

TSV Havelse: Tom Opitz, Marco Schleef, Emre Aytun, Leon Sommer, Semi Belkahia (60. Julian Rufidis), Florian Riedel, Julius Düker, Johann Berger, Nassim Boujellab, Marko Ilic (89. Lorenzo Paldino), Robin Müller (72. John Xaver Posselt) - Trainer: Samir Ferchichi

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan (46. Florian Krüger), Rasim Bulic, Christian Viet (76. Maximilian Dittgen), Jan-Simon Symalla (90. Ben Schlicke), Steffen Meuer (62. Thilo Töpken), Tim Heike (46. Conor Noß) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )

Tore: 0:1 Conor Noß (90.), 1:1 John Xaver Posselt (90.+7) _____ Onuohas Doppelschlag lässt Cottbus leer ausgehen

Verl verpasste die frühe Führung durch Oualid Mhamdi, der an einer Parade von Marius Funk scheiterte (7.). Etwas später waren die Lausitzer an der Reihe, doch auch Axel Borgmann fand in Keeper Philipp Schulze seinen Meister (13.). Daraufhin tat sich lange Zeit nicht viel, beide Mannschaften scheuten das Risiko. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es in den Strafräumen noch einmal gefährlich, als zunächst Alessio Besio knapp über das Tor schoss (45.+1) und beinahe im Gegenzug Tolcay Cigerci mit einem strammen Abschluss etwas zu hoch zielte (45.+3).

Cottbus schnupperte an den drei Punkten. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Cottbus hatte im zweiten Durchgang zunächst mehr vom Spiel und brachte sich auch zum ersten Mal auf die Anzeigetafel. Timmy Thiele bediente Erik Engelhardt, der zum Führungstreffer abschloss (58.). Verl musste sich kurz schütteln, kam in der Schlussphase der Partie aber noch einmal ran - und wie. Chilohem Onuoha in aufeinanderfolgenden Szenen jeweils freistehend ein und drehte das Spiel so komplett auf den Kopf (79., 81.). Als kurz darauf auch noch Nyamekye Awortwie-Grant nach einer Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, war Cottbus der Stecker gezogen. Verl brachte das Ergebnis über die Bühne und zieht auch im Tableau an Energie vorbei. SC Verl – FC Energie Cottbus 2:1

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi (93. Paul Lehmann), Martin Ens, Yari Otto (65. Julian Stark), Berkan Taz (86. Joshua Eze), Timur Gayret, Dennis Waidner, Dominik Steczyk (65. Chilohem Onuoha), Alessio Besio (65. Jonas Arweiler)

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Ted Tattermusch (46. Timmy Thiele), King Manu (88. Jannis Boziaris), Anderson Lucoqui (46. Moritz Hannemann), Axel Borgmann (88. Justin Butler), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Lukas Michelbrink (66. Can-Yahya Moustfa), Erik Engelhardt

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 2851

Tore: 0:1 Erik Engelhardt (58.), 1:1 Chilohem Onuoha (79.), 2:1 Chilohem Onuoha (81.)

Gelb-Rot: Nyamekye Awortwie-Grant (83./FC Energie Cottbus/Foulspiel) _____ Ulm fährt verdienten Sieg gegen harmlosen Jahn ein

Blitzstart für den Jahn: Eine Hereingabe von Noel Eichinger wurde in den Rückraum geklärt, dort stand Benedikt Bauer, der sich die Kugel einmal kurz zurechtlegte und dann wuchtig traf (4.). Die Spatzen waren daraufhin um eine Antwort bemüht, es fehlte jedoch zu häufig am finalen Pass. So brachten die Gäste mit Mühe die Halbzeitführung in die Kabinen.

Der Jahn war insgesamt nicht zwingend genug. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Doch lange sollte es nicht halten. Paul-Philipp Besong fand mit seiner Hereingabe Elias Löder, der aus kurzer Distanz problemlos zur Führung abschloss (50.). Ulm hatte weiterhin Feldvorteile und konnte daraus - anders als im ersten Durchgang - auch Ertrag erzielen. Niklas Kölle setzte sich gegen Benedikt Saller gut durch, leitete weite auf André Becker, der freistehend die Hausherren in Führung brachte (62.). Der Jahn hatte in der letzten halben Stunde dann nicht mehr genug entgegenzusetzen, um noch einmal heranzukommen. Stattdessen räumte Saller kurz vor Schluss noch den eingewechselten Luis Görlich ab und verabschiedete sich vorzeitig mit einer Roten Karte (89.). Somit setzt sich der enttäuschende Saisonstart für die Regensburger fort, Ulm kann sich wiederum etwas befreien. SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Jahn Regensburg 2:1

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Max Scholze, Marcel Seegert (81. Jan Boller), Jonas David, Max Julian Brandt (76. Ben Westermeier), Dennis Dressel, Niklas Kölle, Elias Löder, André Becker (76. Lucas Röser), Paul-Philipp Besong (67. Luis Görlich), Leon Dajaku (76. Evan Brown) - Trainer: Moritz Glasbrenner

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Benedikt Bauer (79. Davis Asante), Leo Mätzler (66. Philipp Müller), Felix Strauss, Noel Eichinger, Adrian Fein (86. Nick Seidel), Dustin Forkel, Sebastian Stolze (46. Benedikt Saller), Florian Dietz (46. Eric Hottmann) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte)

Tore: 0:1 Benedikt Bauer (4.), 1:1 Elias Löder (50.), 2:1 André Becker (62.)

Rot: Benedikt Saller (89./SSV Jahn Regensburg/Grobes Foulspiel) _____

8. Spieltag

26.09.25 FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II

27.09.25 FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München

27.09.25 F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse

27.09.25 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken

27.09.25 MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04

27.09.25 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen

27.09.25 SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen

28.09.25 SSV Jahn Regensburg - SC Verl

28.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball

28.09.25 Viktoria Köln - VfL Osnabrück

_____

