Verlosung beendet: Das ist der Gewinner der VIP-Tickets

Ausverkauft? Für ihn nicht! Unser WhatsApp-Gewinnspiel um 1×2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Duell VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (13. September, 15.30 Uhr) ist entschieden. Björn Teupe von der SG Hankeberge-Wellendorf hat das Losglück auf seiner Seite gehabt und gewonnen – herzlichen Glückwunsch!
Das ist im VIP-Paket enthalten:
Reservierter Tischplatz im VIP-Bereich
Beheizte Sitze mit bester Sicht aufs Spielfeld
Freie Auswahl bei Essen und Getränken
So einfach machst du mit:
Schick eine WhatsApp an +49 162 3177814 mit:
deinem Namen
deinem Team
deinem persönlichen, aktuellen Jubelfoto – am besten als Selfie oder Schnappschuss aus der Kabine oder vom Spielfeldrand (aus Niedersachsen!)
Teilnahmeschluss war Dienstag, 9. September, um 10 Uhr.
Der Gewinner oder die Gewinnerin wurde unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.