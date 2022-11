Verloren und dennoch gewonnen TuS 1896 Sachsenhausen bleibt trotz der Pokalniederlage auf Kurs

So nah wie diesmal stand der TuS 1896 Sachsenhausen noch nie vorm Viertelfinale im Landespokal. Mit ein wenig Glück behauptete sich am Sonnabend der MSV Neuruppin mit 1:0, aber die Trauer beim Brandenburgligisten ist schnell verflogen – obwohl er das Spiel verlor, jedoch Sympathien gewann. MSV-Kapitän Kevin Blumenthal zum Beispiel hebt hervor: „Ein großes Lob an Sachsenhausen. Die Jungs haben das wirklich gut gemacht und so gespielt, wie man es gegen einen vermeintlichen Favoriten machen muss." Was er dieser Mannschaft wünscht, steht hier.