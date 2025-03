So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Nach der ganz bitteren Last-Minute-Niederlage bei Germania Wiesmoor geht Pewsum mit reichlich Frust im Bauch in die Partie und will eine Reaktion zeigen. Die Gäste aus Aurich befinden sich in bestechender Form und überzeugten zuletzt erneut beim 4:0-Heimerfolg gegen den SV Hage. Die SpVG ist nach wie vor ein Top-Kandidat für den Titel und wird bis zum Ende der Saison Teil des Spitzenrennens sein wollen.