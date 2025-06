Verliert der TSV Neuried Kapitän Nowack nach dem Abstieg? „Zwei echte Granaten“ kommen

Da ist es kein Wunder, dass Thomas Hiechinger erst mal seine Akkus wieder aufladen muss. Der Trainer des TSV Neuried tut dies seit wenigen Tagen auf den Malediven. Nicht allerdings, ohne in Vorleistung gegangen zu sein. „Der Trainingsplan für die Vorbereitung steht schon“, verkündet Hiechinger. Ab Montag, 30. Juni, wollen die Grün-Weißen die Mission Wiederaufstieg in Angriff nehmen. Dann sollen die Fußballer in die Vorbereitung auf die Kreisliga-Saison starten.

Und schön langsam kristallisiert sich auch heraus, wer aus dem Kader an Bord bleibt und wer diesen gegebenenfalls noch verlässt – oder aber ergänzt. Bislang wurde neben dem Karriereende von Torhüter Martin Egner (wir berichteten) erst ein Abgang vermeldet: Christ Emmanuel Makangilu (21), der nach seinem Wechsel im Winter aus Aubing nur einmal in der Startelf gestanden hatte (beim 0:7 in Aubing), schließt sich Landesliga-Aufsteiger SV Neuperlach München an.