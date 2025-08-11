Verlierer DJK Twisteden ist ein Gewinner

Ein Hauch von Enttäuschung war bei den Spielern der DJK Twisteden beim Abpfiff für kurze Zeit schon zu erkennen. Doch Trainer Marcel te Nyenhuis sorgte schnell dafür, dass die Akteure des Bezirksligisten nach der 1:3 (0:1)-Niederlage im Heimspiel der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Oberligisten Blau-Weiß Dingden nicht allzu lange Trübsal bliesen.

Keine Frage: Verlierer DJK Twisteden hatte allen Grund, sich nach dem Aus im Verbandspokal gegen den zwei Klassen höher spielenden Gast als Gewinner zu fühlen. Der Außenseiter brachte den Gegner ins Wanken und stand kurz davor, wenigstens eine Verlängerung zu erzwingen, nachdem Torjäger Tom Cappel (67.) die Dingdener Führung durch Lasse Hoffmann (49.) ausgeglichen hatte.

Der Coach holte sie nach der Partie schnell im Kreis zusammen und sagte ihnen, wie zufrieden er mit ihrem Auftritt vor gut 300 Zuschauern war.

Der Oberliga-Aufsteiger sorgte erst ganz spät durch Treffer von Luka Grilic (89.), Neuzugang vom 1. FC Kleve, und Mohamed Salman (90.+4) für die Entscheidung. Die weitaus besseren Chancen hatte in Hälfte zwei aber bis zur Schlussphase die DJK gehabt. Torben Schellenberg hatte erst in der 52. Minute frei vor dem Keeper nicht die Nervenstärke, die sein Sturmkollege Tom Cappel ein paar Minuten später in identischer Situation hatte. Zudem verpasste Schellenberg (83.) eine scharfe Hereingabe denkbar knapp.

„Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Sie hat mit viel Leidenschaft, großer Intensität und enormer Laufbereitschaft gespielt. Das hat Riesenspaß gemacht“, sagte Marcel te Nyenhuis. Es freute ihn besonders, dass die Abwehr der DJK, die in der vergangenen Saison einige Male geschwächelt hatte, den höherklassigen Kontrahenten über weite Strecken kaum nennenswerte Torchancen erlaubt hatte. „Wir haben in der Defensive sehr gut gespielt, obwohl in Yannik Thielen ein enorm wichtiger Verteidiger gefehlt hat“, sagte der Coach.

Dass es trotzdem eine Niederlage gab, hatte vor allem einen Grund. BW Dingden konnte in den letzten Minuten noch etwas zulegen. Der Oberligist erhöhte die Schlagzahl noch einmal, weil er unbedingt vermeiden wollte, in die Verlängerung zu müssen. „Da hatte der Gegner ein paar Körner mehr als wir“, so te Nyenhuis. Dem einen oder anderen Akteur der DJK Twisteden war in der Schlussphase dagegen anzumerken, wie viel Kraft es gekostet hatte, dem Favoriten so lange Paroli zu bieten. „Wir wären deshalb wahrscheinlich in einer Verlängerung auch chancenlos gewesen“, sagte der DJK-Trainer, der zu dem Schluss kam. „Wir können uns sehr wenig vorwerfen.“

Wenn es überhaupt einen Ansatzpunkt zur Kritik gab, war es die Tatsache, dass die DJK nicht schon vor der Pause so mutig nach vorne gespielt hatte, wie es in der zweiten Halbzeit der Fall war. Denn immer dann, wenn der Außenseiter mit viel Tempo in die Offensive ging, hatten die teils etwas behäbigen Dingdener Abwehrspieler bei der Defensivarbeit ihre liebe Mühe und Not. Doch weil Twisteden sich vor der Pause noch zurückhielt, wurde BW Dingden erst nach dem Wechsel vor richtig große Probleme gestellt.

DJK Twisteden: Voß - F. Rasch (90.+1 Pooth), A. Rasch (86. Hirschmann), Heußen, Opgenhoff, Sa. Jacobs (90.+1 Lenz) - Douteil, Kleuskens, Leck (66. St. Jacobs) - Cappel, Schellenberg.