"Verlieren verboten" - SVG Göttingen empfängt den SV Lengede

Das Hinspiel konnte die SVG bereits mit 3:1 für sich entscheiden. Zuletzt gab es allerdings zwei Remis in Folge, sodass die Mannschaft nun wieder einen Dreier einfahren will.

Trainer Nils Reutter weiß, worauf es ankommen wird: „Wir müssen frühzeitig den Dosenöffner finden, um eine kompakte Mannschaft zu knacken. Verlieren verboten!“ Gegen die schwächste Defensive der Liga ist das Ziel natürlich klar für die Hausherren.

Personell muss die SVG dabei einige Anpassungen vornehmen: „Wir müssen höchstwahrscheinlich durch Sperren, Urlaub und Verletzungen etwas umbauen, aber das kennen wir bereits.“ so der Coach vor dem Heimspiel.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr am Sandweg in Göttingen.