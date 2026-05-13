 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Verlieren verboten! Sterkrade-Nord, Buschhausen und Hirschkamp müssen

Kreisliga A Oberhausen/Bottrop: Für die Spitzengruppe um Sterkrade-Nord II, SC Buschhausen und den 1. FC Hirschkampf geht es im Saisonendspurt um Alles. Allesamt müssen gegen vermeintlich Schwächere liefern.

von Linus Bien · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
SC Buschhausen muss am Freitagabend vorlegen.
SC Buschhausen muss am Freitagabend vorlegen. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

SC Buschhausen muss als eines der Spitzenteams bereits am Freitagabend (15. Mai, 19.30) gegen den SV Sarajevo Oberhausen vorlegen. Gleichzeitig sind es, Blau-Weiß Fuhlenbrock und SV Adler Osterfeld, die sich am Freitagabend messen. Am Sonntag ist dann die Spvgg Sterkrade-Nord II zu Gast beim BV Osterfeld und der 1. FC Hirschkamp empfängt die Zweite des VfR 08 Oberhausen. Damit trifft das aktuelle Spitzentrio auf Teams aus dem unteren Tabellendrittel, wo Verlieren verboten ist – sofern sie die eigene Bezirksligareife unter beweisen stellen möchte. Das ist der 32. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop

___________

Die Partien des 32. Spieltags:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
19:30

So., 17.05.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
13:15

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
13:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II

34. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.
So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.
So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop