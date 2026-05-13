Verlieren verboten! Sterkrade-Nord, Buschhausen und Hirschkamp müssen

SC Buschhausen muss als eines der Spitzenteams bereits am Freitagabend (15. Mai, 19.30) gegen den SV Sarajevo Oberhausen vorlegen. Gleichzeitig sind es, Blau-Weiß Fuhlenbrock und SV Adler Osterfeld, die sich am Freitagabend messen. Am Sonntag ist dann die Spvgg Sterkrade-Nord II zu Gast beim BV Osterfeld und der 1. FC Hirschkamp empfängt die Zweite des VfR 08 Oberhausen. Damit trifft das aktuelle Spitzentrio auf Teams aus dem unteren Tabellendrittel, wo Verlieren verboten ist – sofern sie die eigene Bezirksligareife unter beweisen stellen möchte. Das ist der 32. Spieltag!
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II
34. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.
So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.
So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II