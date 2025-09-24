Verlieren verboten – Krün und Grainau auf ungewohntem Terrain

Krün – Wenn die Krüner Fußballer am heutigen Abend (19.30) den SC Eibsee Grainau empfangen, hätte man am Anfang der Saison mit einem absoluten Spitzenduell in der A-Klasse gerechnet. Doch ein Blick aufs Klassement verrät: Statt um die Tabellenführung kämpfen beide Teams aktuell um den Anschluss.

„Das ist ein wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen, wenn wir weiter oben dran bleiben wollen“, betont SVK-Trainer Matthias Schmidt . Aktuell beträgt der Rückstand seiner Truppe auf Ligaprimus 1. FC Garmisch-Partenkirchen II nur drei Zähler, wobei die Reserve noch eine Partie in der Hinterhand hat.

Noch brisanter stellt sich die Lage bei den Gästen dar. Nach nur neun Zählern in sechs Begegnungen ist die Mängelliste von Christoph Saller lang: „Wir tun uns schwer, weil wir aktuell nicht den Fitnesszustand haben, um aktiv Fußball zu spielen. Wir brauchen zu viele Chancen, sind zu fehleranfällig.“ Zurückzuführen ist das auf zahlreiche Akteure, die durch Urlaub, Verletzungen oder Arbeit verhindert sind. Gegen den FC Bad Kohlgrub fehlten gleich sechs Stammspieler.

Doch der extrem defensive Ansatz – teilweise agierte Grainau mit einer Fünferkette – führte beim 1:0 zum Erfolg. „Die Jungs haben ihre Chance genutzt.“ Sie müssen auch heute wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Saller erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Krün muss man im Aufstiegskampf immer auf der Rechnung haben, aber wir haben sie 2024 auch geschlagen. Drei Punkte sind unser Ziel.“