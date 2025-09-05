Verlieren verboten im Duell der Tabellennachbarn

Am 7. Spieltag der Flens-Oberliga kommt es bereits am Freitagabend um 20.00 Uhr zum Duell der Tabellennachbarn zwischen dem MTSV Hohenwestedt (12. Platz) und dem Oldenburger SV (13. Platz), die beide bisher jeweils fünf Punkte eingefahren haben.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Florian Stahl, der den Oldenburger SV zum Saisonbeginn übernommen hatte, in den letzten beiden Spielen Nehmerqualitäten. Zweimal konnte nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch gepunktet werden. Beim Oberligaaufsteiger 1. FC Phönix Lübeck II (2:2) reichte es noch für einen Punkt, gegen die Kaltenkirchener TS (3:2) konnte sogar noch gewonnen werden. Aufgrund der beiden Erfolgserlebnisse ist davon auszugehen, dass die Ostholsteiner mit viel Selbstvertrauen auf dem Sportplatz Wilhelmshöhe antreten werden. Bereits beim Saisonfinish in der letzten Saison, als der MTSV noch den 5. Platz hätte erreichen können, wurde der Oldenburger SV bei der 2:4-Heimniederlage zum Partycrasher.

Hohenwestedt zeigt ansteigende Form

Der MTSV Hohenwestedt zeigte im letzten Punktspiel gegen den Titelanwärter SV Eichede eine ansteigende Formkurve und konnte gegen die Stormarner beim 1:1 einen wichtigen Zähler auf der Habenseite verbuchen. So viel ist sicher: Der Verlierer der morgigen Partie steckt erst einmal tief im Tabellenkeller.

Personalfragen und klare Ansage aus dem Trainerteam

Beim MTSV sind die Einsätze der angeschlagenen Killian Pingel und Luca Ubben noch fraglich. „Oldenburg verfügt über sehr gute Einzelspieler und wird bei uns nach den letzten Ergebnissen mit einer breiten Brust auflaufen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die drei Punkte in Hohenwestedt behalten, um uns ein wenig aus der gefährdeten Zone befreien zu können. Für einen Erfolg müssen wir eine ähnliche Performance wie gegen Eichede auf den Platz bringen, mit 70 oder 80 % holst du in dieser Liga nichts“, sagte Michael Rohwedder aus dem Trainerteam des MTSV Hohenwestedt.