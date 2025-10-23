Verlieren verboten für den SV Titisee im Spitzenspiel

Ausgeruht sind sie, die Seemerinnen. Am vergangenen Wochenende sorgte die SG Hochrhein-Geißlingen mit ihrer kurzfristigen Absage für eine ungeplante Auszeit. Zu wenig Spielerinnen standen ihr zur Verfügung, Titisee stimmte einer Verlegung in den kommenden Frühling zu. Vielleicht ganz gut so für den SVT, hatte er doch eine 0:4-Niederlage gegen den FC Wittlingen zu verdauen. "Der Wittlinger Sieg war verdient, allerdings fiel das Ergebnis zu hoch aus", sagt Nadine Kaiser. Titisees Trainerin spricht von vielen eigenen Chancen, doch mehrfach standen Pfosten oder Latte einem Erfolgserlebnis im Weg. So auch direkt nach der Halbzeit, als ihre Mannschaft erneut am Aluminium scheiterte und kurz danach den dritten Gegentreffer kassierte. "Wenn wir getroffen hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen", ist sich Kaiser sicher, trotz der zwei überragenden Wittlingerinnen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.