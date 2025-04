Gegen Geratskirchen wollen Rexhepi und Co. den nächsten Schritt in Richtung frühzeitigen Klassenerhalt machen. Die DJK hingegen will weiter Boden gut machen. – Foto: Thomas Martner

Verlieren verboten: FCVE will in Geratskirchen weiter punkten +++ Vilstallöwen wollen den Abstand zum ersten Relegationsplatz mindestens halten - DJK-SV hingegen will Boden gut machen +++

Nach dem 1:0 Derbysieg gegen die SG Johannesbrunn-Binabiburg konnten die Vilstallöwen den Abstand zum ersten Relegationsplatz inzwischen auf acht Punkte vergrößern. Mit drei Siegen in Serie nach der Winterpause zeigt sich Löwencoach Andreas Kirschner natürlich zufrieden mit seinem Team: "Die Jungs sind alle enorm motiviert und arbeiten im Training sehr gut! Das spiegelt sich dann dementsprechend in den Leistungen wieder und beschert uns diesen erfolgreichen Start ins Jahr 2025." Was den Löwen aktuell in die Karten spielt: Bis auf den langzeitverletzten Andreas Frank, welcher sich inzwischen im Aufbautraining befindet, kann Kirschner nahezu auf alle Spieler zurückgreifen. Nun soll das Momentum genutzt und in Geratskirchen der nächste Schritt in Richtung frühzeitigen Klassenerhalt gemacht werden. Bei einem Unentschieden würde man zumindest den Abstand zum ersten Relegationsplatz halten. Klar ist aber auch: Bei einer Niederlage gegen den Konkurrenten müsste man in Lager der Vilstallöwen wieder den Blick in Richtung Tabellenkeller richten.

Das Team von Hannes Ganghofer hat sich noch lange nicht aufgegeben. In der Vorwoche holte man in "BoBo" noch einen 0:2 Rückstand auf. Um aus den Tabellenkeller zu kommen braucht es am Sonntagnachmittag gegen die Vilstallöwen drei Punkte. – Foto: Thomas Martner

Kirschner erwartet - wie schon gegen "JoBi" - einen tiefstehenden Gegner: "In Geratskirchen erwartet uns erneut ein unangenehm zu bespielender Gegner, der mit einer tiefstehenden defensiven Grundordnung versucht, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und seine schnellen Außenbahnspieler ins Spiel zu bringen. Wir wissen, was uns erwartet und werden uns da einen guten Matchplan austüfteln, um weiterhin fleißig zu punkten und uns im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen."