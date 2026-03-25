Verlieren verboten: Eintracht Karlsfeld vor „brutal wichtigem Spiel“

Nicht vom Fleck kam die Eintracht am vergangenen Wochenende, als es zu Hause gegen Freilassing nur ein 1:1 gab. Auf unserem Bild wird Jonas Kuhn gestoppt – allerdings nicht regelkonform. – Foto: Habschied

Beim SB Chiemgau Traunstein steht für Eintracht Karlsfeld extrem viel auf dem Spiel. Trainer Beutlhauser warnt vor dem starken Sturmduo der Gastgeber.

Nach zwei witterungsbedingten Absagen kommt es nun doch zum Duell. „Es gibt natürlich angenehmere Aufgaben, als unter der Woche in Traunstein zu spielen. Es ist schließlich die längste Auswärtsfahrt für uns“, sagt Karlsfelds Trainer Florian Beutlhauser. Vor allem ist das Duell aber sportlich richtungsweisend. Während Traunstein mit sieben Punkten aus drei Spielen stark aus der Winterpause gestartet ist und inzwischen über den Relegationsplätzen steht, holten die Karlsfelder fünf Zähler aus vier Partien. Nur aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Garmisch-Partenkirchen steht die Eintracht nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Es gibt wichtige Spiele im Abstiegskampf der Landesliga Südost – und es gibt welche, die noch schwerer wiegen. Für den TSV Eintracht Karlsfeld steht am Mittwoch (19.45 Uhr) eines dieser Schlüsselspiele an: Beim SB Chiemgau Traunstein zählt im Nachholspiel vor allem eines – nicht verlieren.

Für Beutlhauser ist die Ausgangslage eindeutig: „Wir sollten punkten, am besten dreifach. Verlieren wir, ist Traunstein erst einmal weg.“ Entsprechend ordnet der Coach die Begegnung ein: „Es ist ein brutal wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die auch hinten drinsteht.“ Aber auch gegen eine, die zuletzt nicht wie ein Abstiegskandidat spielte.

Dass sich die Traunsteiner stabilisiert haben, kommt für den Karlsfelder Trainer nicht überraschend. „Sie haben mit Smajlovic stark nachgelegt“, so Beutlhauser. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim FC Kufstein in der österreichischen Regionalliga, nun stürmt er wieder mit seinem kongenialen Partner Julian Höllen zusammen.

Das Duo harmoniert wie zu besten Zeiten und erzielte sieben der acht Traunsteiner Tore nach der Winterpause. Hinzu kam ein Eigentor. Beutlhauser erwartet viel Gegenwind für seine Mannschaft: „Traunstein wird mit viel Selbstvertrauen auftreten.“

Ob die Eintracht etwas mitnimmt, hängt vom Auftreten in den beiden Strafräumen ab: „Was bisher passt, sind die Leistungen. Was noch nicht passt, sind die Gegentore“, sagt Beutlhauser. Sechs gegnerische Treffer in vier Spielen seien „nicht gut genug“. Gleichzeitig lässt die Karlsfelder Offensive zu viel liegen: „Die Chancenverwertung ist mangelhaft. Wir haben sechs Tore geschossen, es hätten deutlich mehr sein können.“

Personell sieht es dagegen gut aus. Bis auf Markus Huber stehen alle Spieler zur Verfügung. In der Innenverteidigung hat sich zuletzt das Duo Lukas Paunert und Felix Schimpfermann bewährt. „Die beiden machen das gut“, sagt Beutlhauser.