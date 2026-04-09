„Verlieren verboten“: Abstiegsduell mit großer Brisanz

– Foto: Lea Bindewald

Im direkten Duell zweier Konkurrenten im Abstiegskampf treffen VfB Fallersleben II und WSV Wendschott aufeinander. Beide Trainer sprechen von einem richtungsweisenden Spiel, mit klaren Zielsetzungen und großer Spannung.

Tabellenplatz zwölf gegen Rang 15, sechs Punkte Unterschied und die Möglichkeit, diese Kluft entscheidend zu vergrößern oder deutlich zu verkürzen. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit enormer Tragweite im Kampf um den Klassenerhalt.

Für Cedric Wienhold, Trainer des VfB Fallersleben II, ist die Bedeutung eindeutig: „Das ist auf jeden Fall irgendwo auch ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften.“ Gleichzeitig formuliert er die Zielsetzung ohne Umschweife: „Für uns heißt es: Verlieren verboten, mindestens die sechs Punkte Vorsprung zu halten und im Idealfall auf neun zu erhöhen.“

Dabei muss Wienhold personelle Rückschläge verkraften. „Elias Pidde ist mit Gelb-Rot gesperrt. Philipp Meusel hat die fünfte gelbe Karte, die uns extrem weh tut.“ Zudem fehlen weitere Spieler aus beruflichen Gründen: „Ein, zwei Leute sind halt in der Spätschicht, die wir da leider nicht rausbekommen haben.“ Dennoch überwiegt die Zuversicht: „Nichtsdestotrotz bin ich sehr optimistisch für das Spiel.“ Der Eindruck aus dem Training bestärkt ihn: „Die Jungs hatten im Abschlusstraining einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Nach einer freien Woche geht es für die Wienhold-Elf mit neu getankter Energie in die Partie.

Nach dem 2:0-Erfolg beim TSV Hehlingen soll nun nachgelegt werden. „Wir wollen alles dafür tun, um endlich mal ein bisschen mehr durchatmen zu können und vielleicht den dritten Sieg in Folge einzufahren.“ Gleichzeitig mahnt Wienhold zur Wachsamkeit. „Uns erwartet ein kämpferisch starkes Team, das auch gut Tore erzielen kann.“ Mit Blick auf das 5:6 des Gegners in Reislingen ergänzt er: „Das hat man zuletzt in Reislingen gesehen, wo sie 5:6 verlieren, aber vorher 5:2 führen.“ Daraus leitet er klare Anforderungen ab: „Deswegen müssen wir im Defensivbereich sehr, sehr vorsichtig sein und sehr aufmerksam sein. Wir müssen unsere Chancen weiterhin nutzen und vielleicht noch ein Stück konsequenter in die Situationen reingehen.“

Auch beim WSV Wendschott ist die Brisanz der Partie angekommen. Trainer Giuseppe Millemaci spricht offen von einem Abstiegsduell: „Ich denke, das ist ein Abstiegskrimi. Zwei Mannschaften, die unten drin stecken. Wir fahren da mit breiter Brust hin.“ Die Leistungen zuletzt bewertet er positiv: „Wir haben jetzt die letzten Spiele sehr gut bestritten, haben gute Spiele gemacht, hatten vom Ergebnis her dann aber Pech gehabt.“

Die Herangehensweise ist klar formuliert: „Wir werden das Spiel so angehen, dass wir unser Spiel durchziehen und sofort die Kontrolle übernehmen werden.“ Offensiv soll der Unterschied gemacht werden: „Dann versuchen wir mit Offensivfußball das Spiel für uns zu entscheiden.“ Gleichzeitig sieht Millemaci die entscheidenden Momente im Detail: „Morgen darf keiner Fehler machen. Ich glaube, die Mannschaft, die einen Fehler zulässt, die wird das Spiel auch verlieren.“

Das Hinspiel am ersten Spieltag entschied Fallersleben II mit 3:1 für sich, nach Treffern von Olivier, einem Eigentor von Vandreike und Palupsky sowie dem späten Tor von Fuchs. Doch die Ausgangslage ist nun eine andere, die Bedeutung gewachsen.

Beide Trainer erwarten eine intensive Partie. Cedric Wienhold sagt: „Ich glaube, es ist ein Spiel, das wirklich von seiner Spannung leben wird und auch viel zu bieten hat.“ Und Giuseppe Millemaci ergänzt: „Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel werden.“

Somit ist alles angerichtet für ein Spiel mit hoher Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf.