Trainer Deniz Dogan rechnet mit einer hitzigen Partie: „Ich erwarte schon ein brisantes Spiel. Intensität muss da sein. Ich glaube, beide Mannschaften werden es sich nicht schenken, weil es auch für beide Mannschaften viel geht.“

Die Ausgangslage ist klar: Der MTV rangiert aktuell mit 23 Punkten auf Platz 13, während Wetschen als Tabellen-14. mit 17 Zählern unmittelbar dahinter liegt – allerdings mit mehreren Spielen weniger. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, das richtungsweisenden Charakter hat.

Trotz der Bedeutung fordert der MTV-Coach einen kühlen Kopf: „Dennoch wollen wir den Kopf klar behalten, unser Spiel aufspielen und uns in die Zweikämpfe schmeißen.“ Besonders vor der Physis des Gegners warnt Dogan: „Es ist schon eine sehr große Mannschaft. Wir müssen natürlich bei Standards sehr wach sein.“

Mit Ball soll der MTV hingegen selbst Akzente setzen: „Wir wollen schon den Stempel aufdrücken, sodass wir am Ende erfolgreich dastehen. Wir spielen natürlich da um drei Punkte.“

Rückenwind auf beiden Seiten

Beide Teams gehen mit positiven Ergebnissen in das Kellerduell. Der MTV Wolfenbüttel setzte zuletzt ein Ausrufezeichen und gewann bei Lupo Martini Wolfsburg mit 4:2. Dabei bewies die Mannschaft Moral: Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehten die Lessingstädter die Partie spät – unter anderem durch Treffer von Jonas Klöppelt und Doppelpacker Akram-Dine Mohamadou. Auch der TSV Wetschen sammelte Selbstvertrauen. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen SV Holthausen Biene war vor allem Moritz Raskopp mit drei Treffern der entscheidende Mann.

Das Hinspiel spricht knapp für den MTV: In Wolfenbüttel setzten sich die Blau-Weißen mit 1:0 durch. Die Konstellation verspricht maximale Spannung. Während der MTV mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen könnte, würde Wetschen mit einem Erfolg wieder voll aufschließen – zumal noch Nachholspiele in der Hinterhand sind.

Für beide Mannschaften gilt daher: Verlieren verboten.