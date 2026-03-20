Wacker 90 Nordhausen empfängt den SV Blau-Weiß Büßleben. Beide Teams stehen als Tabellenletzte und Vorletzte tief im Keller und sind zum Siegen fast schon verdammt. Trotz des enormen Drucks, gehen beide Trainer optimistisch in dieses Schlüsselspiel.
Beim SV Blau-Weiß Büßleben steht das Duell in Nordhausen unter besonderem Druck. Eine Niederlage könnte den Rückstand auf die Konkurrenz auf acht Punkte anwachsen lassen – für Büßleben also ein echtes „Do-or-Die-Spiel“. Seit der Trainerwechsel auf Ronny Löwentraut gab es zwar neue Impulse auf dem Platz, doch zwei Unentschieden und zwei knappe Niederlagen spiegeln nicht die erhoffte Wende wider. Löwentraut erklärt: „Die Ergebnisse zum Start ins Jahr spiegeln eigentlich nicht ganz unsere Leistungen wider. In allen Spielen waren wir nah dran! Uns fehlt aktuell noch die letzte Konsequenz und vielleicht auch das nötige Spielglück, um diese engen Spiele für uns zu entscheiden.“
Für beide Teams gilt am Sonntag: Verlieren verboten. Ein Unentschieden hilft keinem, sodass die Zuschauer einen echten Abstiegskampf erwarten dürfen. Wilke betont die Bedeutung der Partie: „Das Spiel am Sonntag hat für uns eine hohe Bedeutung. Wir wissen, worum es geht, und nehmen die Situation absolut ernst. Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist das für uns ein richtungsweisendes Spiel, in dem wir wieder zeigen wollen, wofür wir stehen. Wir werden mit einem klaren Plan ins Spiel gehen, zunächst kompakt, diszipliniert und abwartend auftreten, um die Kontrolle zu bekommen und kein Gegentor zuzulassen. Gleichzeitig sind wir überzeugt von unserer Qualität und werden unsere Chancen konsequent nutzen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten – dann werden wir das Spiel auch in unsere Richtung ziehen.“
Ähnliche Worte wählt auch Büßlebens Trainer Löwentraut: „Das Spiel am Sonntag in Nordhausen hat natürlich eine große Bedeutung für uns. In so einer Tabellenkonstellation ist es ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem es nicht nur um Punkte, sondern auch um ein Zeichen geht. Wir erwarten ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Für uns wird es darauf ankommen, von Anfang an hellwach zu sein, unsere Chancen konsequenter zu nutzen und defensiv die entscheidenden Momente besser zu verteidigen. Wenn wir unsere Leistung über 90 Minuten auf den Platz bringen und uns für den Aufwand belohnen, bin ich überzeugt, dass wir den Bock umstoßen können.“
Die Rollen im Kellerduell sind klar verteilt: Für Büßleben ist es bereits ein echtes Endspiel – eine Niederlage würde den Klassenerhalt in fast unerreichbare Ferne rücken lassen. Auch Wacker 90 Nordhausen kann sich keine Niederlage leisten, sonst droht ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Spannung und Dramatik sind also garantiert.