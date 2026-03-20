Verlieren verboten Am 20. Spieltag der Thüringenliga sorgt das einzige Sonntagsspiel für besondere Brisanz... von André Hofmann · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Verlinkte Inhalte Thüringenliga Nordhausen Büßleben

Wacker 90 Nordhausen empfängt den SV Blau-Weiß Büßleben. Beide Teams stehen als Tabellenletzte und Vorletzte tief im Keller und sind zum Siegen fast schon verdammt. Trotz des enormen Drucks, gehen beide Trainer optimistisch in dieses Schlüsselspiel.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen SV Blau-Weiß Büßleben 04 Büßleben 14:00 PUSH Für Wacker Nordhausen verlief der Start 2026 zwiegespalten. Zwei Siege konnten die Nordthüringer bereits feiern, allerdings gab es in Schlüsselspielen gegen Wismut Gera und den FSV Schleiz herbe Rückschläge. Wacker-Trainer Stefan Wilke blickt realistisch auf die bisherigen Ergebnisse: „Nach dem starken Start in die Rückrunde haben uns die beiden Niederlagen natürlich nicht zufrieden gestellt. In Schleiz und auch gegen Gera haben wir phasenweise gezeigt, was wir können, aber wir waren in den entscheidenden Momenten nicht konsequent genug – sowohl defensiv als auch in der Chancenverwertung. Das haben wir klar analysiert und aufgearbeitet.“

Beim SV Blau-Weiß Büßleben steht das Duell in Nordhausen unter besonderem Druck. Eine Niederlage könnte den Rückstand auf die Konkurrenz auf acht Punkte anwachsen lassen – für Büßleben also ein echtes „Do-or-Die-Spiel“. Seit der Trainerwechsel auf Ronny Löwentraut gab es zwar neue Impulse auf dem Platz, doch zwei Unentschieden und zwei knappe Niederlagen spiegeln nicht die erhoffte Wende wider. Löwentraut erklärt: „Die Ergebnisse zum Start ins Jahr spiegeln eigentlich nicht ganz unsere Leistungen wider. In allen Spielen waren wir nah dran! Uns fehlt aktuell noch die letzte Konsequenz und vielleicht auch das nötige Spielglück, um diese engen Spiele für uns zu entscheiden.“ Für beide Teams gilt am Sonntag: Verlieren verboten. Ein Unentschieden hilft keinem, sodass die Zuschauer einen echten Abstiegskampf erwarten dürfen. Wilke betont die Bedeutung der Partie: „Das Spiel am Sonntag hat für uns eine hohe Bedeutung. Wir wissen, worum es geht, und nehmen die Situation absolut ernst. Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist das für uns ein richtungsweisendes Spiel, in dem wir wieder zeigen wollen, wofür wir stehen. Wir werden mit einem klaren Plan ins Spiel gehen, zunächst kompakt, diszipliniert und abwartend auftreten, um die Kontrolle zu bekommen und kein Gegentor zuzulassen. Gleichzeitig sind wir überzeugt von unserer Qualität und werden unsere Chancen konsequent nutzen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten – dann werden wir das Spiel auch in unsere Richtung ziehen.“