Verlieren verboten!

Gegen Großrudestedt ist in Sieg für den Tabellenletzten eigentlich schon fast Pflicht, denn sonst wächst der Abstand auf den direkten Konkurrenten von vier auf sieben Punkte an. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also...

Gerade das letzte Heimspiel gegen Tabellenführer Wüstheuterode will der VfB wohl schnellstens vergessen machen und seinen Fans endlich den zweiten Saisonsieg schenken. Auch auf Torjäger Jan-Niklas Beyer, der aktuell bei "nur" 3 Saisontoren steht, wird es dabei ankommen. In Artern sind seine Tore meist die Lebensversicherung, die in dieser Spielzeit aber noch zu oft ausblieben. Hinzu kommen gravierende Defensivschwächen, sodass man bereits 35 Gegentore hinnehmen musste. Gegen Großrudestedt soll dies aber alles wieder besser funktionieren. Beyer selbst verspürt den Druck, dass ein Heimsieg umgemein wichtig ist, aber gleichwohl nicht die letzte Chance darstellt den Klassenerhalt doch noch zu packen. "Der letzte Strohhalm ist es nicht, aber wir sollten 3 Punkte holen." so der 26-Jährige.

Immernoch trauert man auch dem verpatzen Ligastart hin, als man Ausfälle kompensieren musste und Führungen verspielte. Auf die Frage, ob der Sprung von der Kreisoberliga in die Landesklasse für manche Spieler dann doch etwas zu groß ist, sodass man auf dem Transfermarkt nochmal nachlegen müsse, hat der Stürmer aber eine klare Meinung. "Klar merkt man den Unterschied von KOL zur LK und ein paar Transfers würden uns nicht schaden, aber wir können auch mit unseren "kleineren" Kader mithalten. An den ersten beiden Spieltagen haben fünf Stammspieler gefehlt und wir hätten zu diesen Zeitpunkt bei 6 Punkten stehen müssen, da wir in diesen Spielen 3:1 und 3:0 geführt haben."

Dass der VfB in der Landesklasse noch ein Wörtchen mitreden wird, da ist sich Beyer auch sicher, da in der Liga prinzipiell "jeder jeden schlagen kann". Aber auch langfristig sieht er seinen VfB in der Landesklasse, notfalls auch über einen weiteren Umweg über die Kreisoberliga um dann nochmals weitere eigene Junioren erfolgreich zu integrieren? "Ja, der VfB Artern gehört in die Landesklasse. Ist mir egal, wenn irgendwer was anderes sagt. Wir waren vor ein paar Jahren 4. in dieser Liga und wir haben noch die selbe Mannschaft."