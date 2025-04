„Verlieren ist verboten“: Wörnsmühl empfägt Fischbachau zum Derby

Auch am Osterwochenende rollt in der A-Klasse 4 der Ball. Am Ostermontag treffen sich der SV Bayrischzell und die SG Tegernseer Tal zum Duell im Tabellenkeller, Türkspor Hausham empfängt den TSV Schliersee und Weyarn gastiert beim Partnerverein SC Wall. Am Samstag treffen die Zweitvertretungen aus Miesbach und Kreuth aufeinander.

An diesem Samstag ab 14 Uhr empfängt der SC Wörnsmühl die SF Fischbachau zum Gemeindederby. Durch die vielen Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr ging der Derbycharakter dieser Partie zwar etwas verloren, in dieser Spielzeit wendete sich dies aber wieder. „Wir erwarten, dass das ein richtig hitziges und cooles Derby wird“, freut sich SC-Sprecher Marc Doll.