Verlieren ist für den FC 08 Villingen in diesem Pokalspiel verboten

Villingens Kevin Müller will die Pokal-Hürde Laufenburg nehmen und ins Halbfinale einziehen. – Foto: Daniel Thoma

Am Mittwoch, 19 Uhr, hat der FC 08 Villingen im SBFV-Pokal den Verbandsligisten SV 08 Laufenburg zu Gast. Die Nullachter sind klarer Favorit, wollen und dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.

Elf Mal schon konnten sich die Villinger bisher als Pokalsieger feiern lassen und sind damit Rekordgewinner dieses Wettbewerbs. 2024 holten sie den Pott letztmals in den Friedengrund, da bezwangen sie den SC Lahr im Dreisamstadion in Freiburg mit 1:0. Das Tor ins Glück erzielte Tevfik Ceylan, der längst Spielertrainer beim SV Aasen ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.