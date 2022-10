„Verlieren ist absolut verboten“ – SE Freising hofft auf Trendwende Personell besser aufgestellt

Freising – Bisher ist es nicht so oft vorgekommen, dass Florian Bittner, der Trainer der Landesliga-Fußballer des SE Freising, Klartext gesprochen hat. Selbst zu Beginn der Saison, als es alles andere als rund lief, gab sich der Coach zurückhaltend. Am Dienstag, im ersten Training in dieser Woche, wurde er dann aber deutlich: „Verlieren ist am Freitag absolut verboten“, forderte Bittner. Oder anders gesagt: „Wir müssen in die Erfolgsspur zurückkommen.“

Nach fünf Siegen am Stück setzte es zuletzt zwei Niederlagen, wobei vor allem die gegen den ASV Dachau am vergangenen Freitag mehr als ärgerlich war. „Das hat mich das ganze Wochenende gewurmt“, so Bittner. Zeitweise hatte der SEF an den Spitzenplätzen geschnuppert – doch nun ist das Team wieder ein wenig abgerutscht. „Wir machen zu viele Fehler“, erklärt der Trainer. Gegen Dachau und auch davor in Unterföhring fielen fast alle Gegentore nach Freisinger Schnitzern – da hatten die Gegner wenig Mühe. Solche Patzer wären an sich halb so wild, wenn Freising vorne treffen würde. Gegen Dachau erwachte die SEF-Offensive zu spät. Beides – defensive Schlafmützigkeit und offensive Ladehemmung – sind im Fußball die denkbar schlechteste Kombination.

SE Freising absolvierte gezieltes Ballertraining

Deshalb standen in dieser Trainingswoche vor allem diese beiden Faktoren auf dem Bittner’schen Stundenplan – wobei „man das nur schwer gezielt trainieren kann“, gibt der Trainer zu. Dennoch gab es ein Ballertraining, außerdem übten die Gelb-Schwarzen vornehmlich ein sicheres Passspiel ein. „Landesliga-Gegner bestrafen solche Nachlässigkeiten einfach brutal.“

