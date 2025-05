"Verlieren eine Persönlichkeit, die unseren Verein geprägt hat"

Mit dem 4:3-Heimsieg gegen die TSG Balingen II am vorletzten Spieltag sicherte sich der SSV Ehingen-Süd nicht nur den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg – es war zugleich der emotionale Schlusspunkt unter eine Ära, die im regionalen Fußball ihresgleichen sucht. Nach neun Jahren an der Seitenlinie verabschiedete sich Michael Bochtler vor dem Heimpublikum als Cheftrainer des SSV Ehingen-Süd. Seine Nachfolge tritt der bisherige Co-Trainer Kevin Ruiz an.