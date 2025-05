Verletzungssorgen und Unzufriedenheit beim SV Scherpenberg

Für den SVS lief es in den letzten Wochen in der Liga, sowie die komplette Saison bedingt erfolgreich. Es sind neun Punkte von möglichen 15 eingesammelt worden, was den aktuellen Mittelfeldplatz bestätigt. Ganz zufrieden ist Trainer Mikolajczak mit dem "Niemandsland" der Liga aber nicht: „Rang neun ist natürlich nicht das, was wir uns versprochen hatten.“ Vor allem das Kreispokalfinale gegen Ligakonkurrenten SV Budberg, indem man eine 4:1-Niederlage einstecken musste, wird der Truppe von Mikolajczak schmerzen bereitet haben.

Am kommenden Wochenende (11. Mai, 15.30 Uhr) soll wieder ein Sieg her und damit auch wieder Ruhe einkehren, die dem Coach vorher überhaupt nicht gefallen hat: „Zuletzt gab es durch gewisse Sachen immer wieder Unruhen.“ Die Partie beim SV Blau-Weiß Dingden wird nicht besonders interessant für die Tabellenkonstellation sein, allerdings verspricht das Hinspiel, das die Scherpenberger mit einem 3:0-Erfolg für sich entscheiden konnten, eine torreiche Partie.