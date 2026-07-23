Verletzungssorgen überschatten Wendens Testspiel in Isenbüttel Der Bezirksligist unterliegt dem MTV Isenbüttel mit 1:3 von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Wenden musste im Testspiel beim MTV Isenbüttel eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Mehrere verletzungsbedingte Ausfälle überschatteten die Begegnung, weshalb auch das für Freitag geplante Testspiel abgesagt wurde.

Die Vorbereitung des FC Wenden hat einen herben Dämpfer erhalten. Bereits beim Aufwärmen verletzte sich Neuzugang Kerem Baydan am Knie und musste seinen Platz in der Startformation kurzfristig an Patryk Sipowicz abgeben. Nur wenige Minuten nach dem Anpfiff folgte der nächste Rückschlag. Tim Duffy blieb nach rund fünf Minuten Spielzeit im Rasen hängen und zog sich ebenfalls eine Knieverletzung zu. Im weiteren Verlauf musste auch Moritz Bernsee verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei ihm besteht jedoch die Hoffnung, dass sich die Verletzung als weniger schwerwiegend erweist.

Der Verein hofft, dass alle drei Spieler möglichst schnell auf den Trainingsplatz zurückkehren können. Machus trifft, Isenbüttel nutzt seine Chancen Sportlich musste sich der FC Wenden dem MTV Isenbüttel mit 1:3 geschlagen geben. Petrus Amin brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. Tobias Machus gelang per Kopf in der 39. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich.