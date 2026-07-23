Verletzungssorgen überschatten Wendens Testspiel in Isenbüttel

Der FC Wenden musste im Testspiel beim MTV Isenbüttel eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Mehrere verletzungsbedingte Ausfälle überschatteten die Begegnung, weshalb auch das für Freitag geplante Testspiel abgesagt wurde.
Die Vorbereitung des FC Wenden hat einen herben Dämpfer erhalten. Bereits beim Aufwärmen verletzte sich Neuzugang Kerem Baydan am Knie und musste seinen Platz in der Startformation kurzfristig an Patryk Sipowicz abgeben.
Nur wenige Minuten nach dem Anpfiff folgte der nächste Rückschlag. Tim Duffy blieb nach rund fünf Minuten Spielzeit im Rasen hängen und zog sich ebenfalls eine Knieverletzung zu. Im weiteren Verlauf musste auch Moritz Bernsee verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei ihm besteht jedoch die Hoffnung, dass sich die Verletzung als weniger schwerwiegend erweist.
Der Verein hofft, dass alle drei Spieler möglichst schnell auf den Trainingsplatz zurückkehren können.
Sportlich musste sich der FC Wenden dem MTV Isenbüttel mit 1:3 geschlagen geben. Petrus Amin brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. Tobias Machus gelang per Kopf in der 39. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich.
Noch vor der Pause stellte Amin mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Tim Oliver Bartsch in der 52. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.
Die personellen Rückschläge haben auch Auswirkungen auf den weiteren Vorbereitungsplan. Das ursprünglich für Freitag angesetzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft des MTV Wolfenbüttel wurde abgesagt. Stattdessen will der FC Wenden die Zeit nutzen, um die angeschlagenen Spieler zu behandeln und die Belastung im Kader zu reduzieren.