Verletzungssorgen beim Verbandsligisten und neuer Co-Trainer

– Foto: Werner Kurz

TV Pflugfelden

Der TV Pflugfelden setzt für die kommende Saison ein wichtiges Zeichen und verstärkt sein Trainerteam mit einem echten Rückkehrer. Ab Sommer wird Valerio Marotta als neuer Co-Trainer an der Seite von Marvin Vallanueva arbeiten und beim Bezirksligisten neue Impulse setzen. Für den Tabellenletzten der Bezirksliga Enz/Murr ist diese Personalie ein Mutmacher mit Symbolkraft. Marotta ist in Pflugfelden kein Unbekannter. Von den Bambini bis zur C-Jugend trug er bereits das Trikot des TVP, ehe sein Weg ihn in renommierte Nachwuchsleistungszentren führte. In der Jugend des VfB Stuttgart und der SG Sonnenhof Großaspach setzte er seine fußballerische Ausbildung fort und sammelte wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und bringt nicht nur fachliche Qualität, sondern auch eine enge emotionale Bindung zum Verein mit. Genau das macht diese Lösung für den TV Pflugfelden so besonders. In sportlich schwierigen Zeiten ist es ein starkes Signal, auf Persönlichkeiten mit Stallgeruch und klarer Identifikation zu setzen. Mit Valerio Marotta gewinnt der TVP ein weiteres Talent mit echtem Pflugfelder Blut zurück. Die Hoffnung ist klar: Gemeinsam soll neue Energie entstehen, um den Verein sportlich wieder nach vorne zu bringen.

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