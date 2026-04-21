Verletzungssorgen beim Verbandsligisten und neuer Co-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TV Pflugfelden setzt für die kommende Saison ein wichtiges Zeichen und verstärkt sein Trainerteam mit einem echten Rückkehrer. Ab Sommer wird Valerio Marotta als neuer Co-Trainer an der Seite von Marvin Vallanueva arbeiten und beim Bezirksligisten neue Impulse setzen. Für den Tabellenletzten der Bezirksliga Enz/Murr ist diese Personalie ein Mutmacher mit Symbolkraft. Marotta ist in Pflugfelden kein Unbekannter. Von den Bambini bis zur C-Jugend trug er bereits das Trikot des TVP, ehe sein Weg ihn in renommierte Nachwuchsleistungszentren führte. In der Jugend des VfB Stuttgart und der SG Sonnenhof Großaspach setzte er seine fußballerische Ausbildung fort und sammelte wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und bringt nicht nur fachliche Qualität, sondern auch eine enge emotionale Bindung zum Verein mit. Genau das macht diese Lösung für den TV Pflugfelden so besonders. In sportlich schwierigen Zeiten ist es ein starkes Signal, auf Persönlichkeiten mit Stallgeruch und klarer Identifikation zu setzen. Mit Valerio Marotta gewinnt der TVP ein weiteres Talent mit echtem Pflugfelder Blut zurück. Die Hoffnung ist klar: Gemeinsam soll neue Energie entstehen, um den Verein sportlich wieder nach vorne zu bringen.
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Sorge bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall: Beim frühen 0:1 in der 4. Minute prallten Benny und Bergs Torhüter Andre Porst heftig zusammen. Beide Spieler mussten lange auf dem Platz behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Bei Benny wurde inzwischen ein mehrfacher Jochbeinbruch diagnostiziert, zudem sind Augenhöhle und Augenboden betroffen. Er befindet sich aktuell in einer Klinik in Würzburg und wird morgen operiert. Zur Diagnose von Andre Porst gibt es bislang keine weiteren Informationen. Die Sportfreunde wünschen beiden Spielern eine schnelle und vollständige Genesung.
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