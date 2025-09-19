Verletzungssorgen beim Spitzenreiter

Der FC Rot-Weiß Erfurt geht zwar als souveräner Tabellenführer ins Wochenende – sieben Siege aus acht Partien und die mit 20 Treffern beste Offensive der Liga sprechen eine klare Sprache. Doch die Stimmung im Steigerwaldstadion ist aktuell getrübt. Grund dafür sind zwei schwere Verletzungen, die gleich zwei zentrale Offensivkräfte der Rot-Weißen ausbremsen.

Romarjo Hajrulla, erst kürzlich vom Drittligisten Energie Cottbus nach Erfurt zurückgekehrt, musste im Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig in der 62. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach medizinischen Untersuchungen bestätigte sich der Verdacht: Ein Teileinriss des Innenbandes im Knie zwingt den Offensivspieler zu einer Zwangspause von voraussichtlich sechs bis acht Wochen. Besonders bitter: Hajrulla erwischt es bereits in seinem zweiten Ligaspiel seit seiner Rückkehr in die Blumenstadt.

Noch schwerer wiegt die Diagnose bei Phillip Aboagye. Der 25-Jährige verletzte sich im Training am Mittwoch schwer am Knie. Die Untersuchungen ergaben einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus, einen Kreuzbandriss sowie einen Teilriss des Innenbandes. Eine Operation ist unumgänglich. Damit wird Aboagye dem FC Rot-Weiß Erfurt für längere Zeit fehlen. In dieser Saison brachte es der Angreifer bislang auf sieben Pflichtspieleinsätze, erzielte drei Treffer und legte zwei weitere Tore auf. Über 500 Einsatzminuten sammelte er für die Erfurter in der aktuellen Spielzeit.