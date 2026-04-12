Verletzungsschock und Rückschlag im Abstiegskampf: Bruckmühl verliert

Johannes Wagener verletzte sich in Töging. – Foto: Bernhard Schmöller

Der SV Bruckmühl hat das Kellerduell am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost beim FC Töging mit 1:3 verloren. Die Zwoate siegte gegen den TSV Brannenburg in der Kreisklasse.

Der Vorsprung auf die Relegationsplätze ist aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz von vier Punkten auf nur noch zwei Zähler geschmolzen. Zudem haben die Mitbewerber teilweise bis zu zwei Spiele weniger absolviert.

Bruckmühl – Mit dem 25. Spieltag hat sich der Abstiegskampf in der Bezirksliga Ost noch weiter verschärft. Nicht davon profitieren konnte der SV Bruckmühl. Der Landesliga-Absteiger unterlag im Kellerduell beim FC Töging am Samstagnachmittag deutlich mit 1:3 und muss damit auch eine Spielklasse tiefer wieder noch ernsthafter um den Klassenerhalt zittern.

Der SVB trat in Töging personell durchaus angeschlagen an. Das Trainerteam musste bei der Auswärtsreise ins bayerische Chemiedreieck auf die halbe Stammverteidigung verzichten. Mit Tom Mühlhamer und Marlon Radzynski standen beide Innenverteidiger nicht zur Verfügung. Zudem fehlte in der Offensive Michele Cosentino.

SV Bruckmühl gerät wieder früh in Rückstand

Die Partie begann aus Sicht der Gäste mit einem weiteren Genickschlag. Endurance Ighagbon hatte nach einem Ball in die Tiefe das nötige Ballglück und traf mit dem ersten ernstzunehmenden Abschluss der Partie nach zehn Minuten zur frühen Führung für den FC Töging. Hansi Brandstetter, der erneut im SVB-Tor stand, war beim Schuss auf das kurze Eck machtlos. Für Bruckmühl war es der dritte frühe Rückstand in Folge und der vierte in den letzten fünf Spielen.

Kurze Zeit spät gab es den nächsten Schock für die Gäste. Johannes Wagener vertrat sich ohne Gegnerkontakt und musste nach einer langen Unterbrechungspause mit dem Verdacht auf eine schwere Fußverletzung vom Platz getragen werden. „Wir konnten unsere Ausfälle nicht kompensieren und haben zusätzlich mit Joe Wagener früh einen weiteren Akteur durch Verletzung verloren“, erklärte Probst einen der Hauptgründe für die Niederlage.

FC Töging legt vor der Halbzeit nach

In einer auf beiden Seiten äußerst chancenarmen Partie erhöhten die Hausherren nach etwas mehr als einer halben Stunde. Ighagbon stand dieses Mal als Vorbereiter in Aktion. Am langen Pfosten musste Julian Schrerer den Ball nur noch über die Linie drücken. „Die beiden Treffer vor der Halbzeit sind zu einfach gefallen“, monierte Probst.

Kurz vor der Pause hatte Manuel Künzler die beste Chance für Bruckmühl im ersten Spielabschnitt. Der Offensivspieler setzte den Ball nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite Nahe des Elfmeterpunktes am Pfosten vorbei.

Weiteres frühes Gegentor – dieses Mal nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Töging den besseren Start und entschied die Partie vorzeitig. Nach einem Konter gewann Ighagbon zunächst das Laufduell und hatte dann erneut das nötige Spielglück. Brandstetter war gegen den Abschluss des Stürmers wiederum machtlos.

Der Matchplan des Trainerteams für den zweiten Spielabschnitt war damit schnell über den Haufen geworfen worden: „Die Absicht in der zweiten Halbzeit zunächst keinen weiteren Gegentreffer zuzulassen, um dann sukzessive mehr Risiko zu gehen, wurde durch das frühe dritte Tor konterkariert. Damit wurde es schwierig in die Partie zurückzukommen“.

Lukas Steidl beschert SV Bruckmühl ein Tor vom Elfmeterpunkt

Im weiteren Spielverlauf blieben echte Topchancen weiter Mangelware, vor allem aufseiten der Gäste aus dem Mangfalltal. Wenige Momente vor Schluss betrieb Lukas Steidl noch Ergebniskosmetik, als er einen Handelfmeter zum 1:3-Endstand im gegnerischen Tor unterbringen konnte. „Die Jungs haben sich nicht hängen lassen und wurden durch das Elfmetertor in der Schlussphase belohnt“, zeigte sich Probst immerhin mit der Moral seines Teams zufrieden.

Insgesamt war der Trainer aber natürlich mit dem Ergebnis nicht glücklich: „Es war eine verdiente Niederlage. Unser Gegner hat zielstrebiger nach vorne gespielt. Diese Niederlage müssen wir akzeptieren und die richtigen Schlüsse für die kommenden Spiele ziehen.“

SV Bruckmühl II schlägt Letzten TSV Brannenburg

Die zweite Mannschaft hat dagegen fast zeitgleich einen wichtigen Dreier im Kellerduell beim Kreisklassen-Schlusslicht TSV Brannenburg eingefahren. Die Hausherren starteten mutig und hatten in der ersten Halbzeit die Mehrzahl an Chancen. Auch die aussichtsreicheren Gelegenheiten gehörten dem Kreisliga-Absteiger.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Patrick Gigla dann jedoch den SVB II in Führung. Der Toptorschütze der Bruckmühler war nach einem Steckpass frei durch und schob ein. Zwölf Zeigerumdrehungen später nutzte der 24-Jährige einen kapitalen Aussetzer im Spielaufbau der Brannenburger Hintermannschaft zum 2:0.

SV Bruckmühl II feiert Pflichtsieg im Abstiegskampf

In der Folge konnten sich beide Torhüter immer wieder auszeichnen. In der Schlussphase machte der eingewechselte Alexander Stadler den Deckel drauf. Arash Zouri war nach einem Freistoß am zweiten Pfosten zu Boden gegangen. Der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter. Eryk Dziduch scheiterte an Luka Popovic. Stadler drückte den Abpraller zum 3:0, das am Ende zu deutlich ausfiel, über die Linie.

Sieben Spieltage vor Schluss ist die Zwoate der Bruckmühler damit weiter voll dabei im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz liegt bei drei Zählern, der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bei nur einem Punkt.

SV Bruckmühl III bringt SC Pullach ersten Saisonsieg

Die Dritte ist auf den letzten Platz der C-Klasse abgerutscht. Im Kellerduell beim SC Pullach gab es am Freitagabend schlussendlich eine 2:5-Pleite. Die dritte Herrenmannschaft war vor der Pause klar überlegen und erspielte sich eine Vielzahl an Top-Möglichkeiten. Nach einem anfänglichen Rückstand drehte U19-Spieler Samba Jawara mit einem Doppelpack folgerichtig die Partie. Markus Maruhn bereitete beide Treffer vor.

Dem bis dahin noch sieglose Schlusslicht gelang noch vor der Pause der Ausgleich und im zweiten Durchgang sogar die Führung. Auch in zwischenzeitlicher Überzahl wollte dem SVB III das Remis nicht gelingen. In der Schlussphase parierte Valentin Sagmeister zunächst einen vermeintlichen Foulelfmeter. Als Bruckmühl alles nach vorne warf, legte Pullach in Gleichzahl noch zwei weitere Treffer nach. (Alexander Nikel)