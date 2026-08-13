Verletzungsschock trübt die Stimmung bei der SG Lenzkirch-Saig von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Manchmal sorgt der Fußball für betretene Mienen. Im Augenblick haben nicht nur SG-Trainer Patrick Zepf (links/Archivfoto) und Tim Rüdiger an der schweren Verletzung eines Mitspielers zu knabbern. | Foto: Wolfgang Scheu

Die SG Lenzkirch-Saig hat sich personell verstärkt und will sich weiter in der Fußball-Kreisliga-A etablieren. Der Schien- und Wadenbeinbruch eines Spielers sorgt allerdings für Bedrückung.