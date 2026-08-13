 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Verletzungsschock trübt die Stimmung bei der SG Lenzkirch-Saig

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Manchmal sorgt der Fußball für betretene Mienen. Im Augenblick haben nicht nur SG-Trainer Patrick Zepf (links/Archivfoto) und Tim Rüdiger an der schweren Verletzung eines Mitspielers zu knabbern. | Foto: Wolfgang Scheu
Manchmal sorgt der Fußball für betretene Mienen. Im Augenblick haben nicht nur SG-Trainer Patrick Zepf (links/Archivfoto) und Tim Rüdiger an der schweren Verletzung eines Mitspielers zu knabbern. | Foto: Wolfgang Scheu

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SG Lenzkirch

Die SG Lenzkirch-Saig hat sich personell verstärkt und will sich weiter in der Fußball-Kreisliga-A etablieren. Der Schien- und Wadenbeinbruch eines Spielers sorgt allerdings für Bedrückung.

Es sind dies die Momente, die jeder fürchtet, die jeder allein schon gedanklich weit von sich schiebt – und die dennoch immer mal wieder geschehen. Zum Glück nicht allzu oft. Am Dienstag testete die SG Lenzkirch-Saig ihre Form gegen den FC Neustadt. 1:2 lag die Spielgemeinschaft hinten, doch nach dieser 55. Minute war dies nur noch Makulatur. Weiterlesen: Verletzungsschock trübt die Stimmung bei der SG Lenzkirch-Saig (BZ-Plus)