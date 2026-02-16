Verletzungsschock, Trainer- und Spielerwechsel: A-Klasse vor Re-Start

SG Soonwald-Torhüter Simon Nestler (pariert hier einen Versuch von Bad Sobernheims Johannes Nitsch) hat sich in der Winterpause schwer verletzt, weshalb der Primus personell nachgelegt hat. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Am 22. Februar rollt die Kugel wieder in der A-Klasse Bad Kreuznach – und schon jetzt ist klar: Die Rückrunde verspricht Spannung auf mehreren Ebenen. Während einige Teams personell nachjustiert haben, setzen andere bewusst auf Kontinuität. Wir haben nachgefragt: Wer sind die Ab- und Zugänge im Winter? Wie sehen die sportlichen Zielsetzungen für die restliche Spielzeit aus? Und wer bleibt beziehungsweise wird Trainer ab Sommer beim jeweiligen Verein?

Bereits in der Hinrunde hatte sich die Liga verändert: Die SG Eintracht Bad Kreuznach II konnte aufgrund von Personalmangel keinen Spielbetrieb mehr gewährleisten, der dritte Nichtantritt bedeutete die automatische Abmeldung vom Wettbewerb. Damit stand frühzeitig der erste Absteiger fest – eine Konstellation, die Einfluss auf die tabellarische Dynamik im weiteren Saisonverlauf nahm, weil alle bis dahin ausgetragenen Partien der „kleinen” Eintracht annulliert wurden. Davon betroffen war auch der 6:5-Erfolg gegen den VfL Simmertal, was den Kampf um die vordersten Plätze beeinflusst hat.

Sportlich richtet sich der Blick nun nach vorne – besonders auf die Tabellenspitze. Tabellenführer SG Soonwald musste in der Winterpause reagieren und hat sich mit gleich zwei neuen Torhütern verstärkt. Hintergrund ist die schwere Verletzung von Stammkeeper Simon Nestler, der sich in der spielfreien Zeit einen Kreuzbandriss zuzog. Nun duellieren sich die beiden Neuzugänge um die Rolle als neue Nummer eins.

Doch nicht nur im Titelrennen tut sich etwas. Einige Mannschaften haben gezielt am Kader gefeilt, andere kleinere Umbrüche gewagt und es gibt Teams, die mit exakt demselben Kader ins Rennen der Restrückrunde gehen. Während manche Vereine offensiv höhere Tabellenregionen ins Visier nehmen, formulieren andere den Klassenerhalt als oberste Priorität. Auch auf den Trainerbänken sind die Planungen für den Sommer vielerorts bereits konkret – von frühzeitigen Zusagen über Neubesetzungen bis hin zu noch laufenden Gesprächen ist alles dabei.