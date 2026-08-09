Verletzungsschock in Jüchen vor erstem Pflichtspiel der neuen Saison

Klinger verletzt sich – Foto: Ralph Görtz

Donnerstagabend, das vorletzte Mannschaftstraining des Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler vor dem Start in die neue Saison, die am Sonntag (15 Uhr) mit der Erstrundenpartie im Niederrheinpokal daheim gegen den Ligarivalen 1. FC Monheim beginnt. Trainer Daniel Klinger, dessen offizielles Karriereende mit mittlerweile 40 Jahren noch gar nicht so lange zurückliegt und der in der vergangenen Saison wegen großer Personalnot auch noch mal in seiner Truppe ausgeholfen hatte, schaltet sich in die Einheit ein, um etwas vorzumachen. Nach einer scheinbar harmlosen Aktion im Laufduell mit Tobias Lippold tritt blitzartig ein extremer Schmerz auf. Wenig später sorgt ein Verletzungsschock dafür, dass das Training beendet ist und es schnurstracks ins Krankenhaus geht.

Klinger muss operiert werden

Wie sich dort nach eingehenden Untersuchungen herausstellte, hat sich Daniel Klinger einen Riss der linken Achillessehne zugezogen. „Völlig ohne Fremdeinwirkung“, erklärt Klinger, für den sich die Verletzung auch nicht angekündigt hatte. Weder Schmerzen noch eine Entzündung habe er zuvor in der Sehne gehabt. Am Montag wird der VfL-Coach operiert, bis dahin muss er einen Spezialschuh tragen, der es ihm auch ermöglicht, bei der Pokalpartie am Sonntag auf der Bank zu sitzen und zu coachen. Nach der Operation muss er ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, hofft aber, beim ersten Meisterschaftsspiel nächsten Freitag in Dingden auf Krücken dabei sein zu können. Er geht davon aus, dass er nach der OP in sechs bis acht Wochen zumindest wieder ohne Hilfen laufen kann.

„Für mich persönlich ist das alles mit ein paar Unannehmlichkeiten verbunden, aber machbar. Unglücklich ist es aber für uns als Mannschaft, dass das genau in der Phase des Saisonstarts passiert“, erklärt Klinger mit Blick auf die Tatsache, dass er bis auf Weiteres bei den Trainingseinheiten wohl nur noch Zaungast ist, statt auf dem Rasen mittendrin zu sein, Anweisungen zu geben und unmittelbar eingreifen zu können. Dann werden die Co-Trainer Torsten Müllers und Stefan Schiffer mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und bei Benni Schütz wird sich die Rolle als spielender Co-Trainer wohl mehr zum Trainer hinverschieben. „Dazu sind die Jungs ja dabei, da vertraue ich ihnen voll“, erklärt Klinger.