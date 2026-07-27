 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Verletzungsschock im Cup: Ramiz Harakate erleidet Kreuzbandriss

Ramiz Harakate hat sich beim Cupspiel gegen den SC Kalsdorf einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Ramiz wird am Dienstag operiert und fällt für längere Zeit aus.

von Linzer ASK · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Linzer ASK

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Ramiz Harakaté

„Ramiz nimmt die Situation professionell und mit der nötigen Ruhe an. Die OP erfolgt am Dienstag, danach starten wir sofort mit der Reha. Er erhält dabei die volle Unterstützung des Vereins.“, so Sportdirektor Dino Buric.