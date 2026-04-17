Verletzungsschock für den TuS Xanten im Abstiegskampf

Der Ausfall von Jenowsky als Führungspersönlichkeit wiegt schwer. Immerhin ist Goalgetter David Epp wieder fit. Die Rückkehr in die Startelf ist wahrscheinlich. Der Name von Norwin Meyer, der gegen den Spitzenreiter privat verhindert war, taucht sicherlich in der Anfangsformation auf.

Braun sagt, das für ihn in Hamminkeln nur ein Sieg zähle: „Ein Punkt bringt uns nicht weiter.“ Das Hinspiel hatte der TuS mit 4:3 gewonnen. Partien zwischen Xanten und Hamminkeln waren in der jüngsten Vergangenheit zumeist torreich. „Da war jede Menge Spektakel dabei“, weiß Braun.

Der HSV als Gastgeber am Sonntag hat als stärkster der vier Neulinge nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Xanten liegt mit 31 Punkten knapp über dem Strich.

Bei Auskünften zur Kaderplanung hält sich die Sportliche Leitung übrigens weiter zurück. Auch das finale Gespräch mit Cheftrainer Mirco Dietrich, seit vergangenem Dezember im Amt, steht wohl noch aus.