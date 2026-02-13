Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Verletzungsschock für den FV Biberach
Spielertrainer Andreas Wonschick hat sich in einem Testspiel schwer verletzt
von Matthias Kloos · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Andreas Wonschick kann der Mannschaft in der Rückrunde auf dem Platz nicht helfen. – Foto: Fotofreunde Biberach
Der FV Biberach muss in der Wintervorbereitung eine Nachricht verkraften, die auch große Auswirkungen auf die Rückrunde hat. Im Testspiel gegen den VfB Gutenzell zog sich der Spielertrainer Andreas Wonschickeinen Kreuzbandriss im linken Knie zu, eine Operation ist laut dem FV nach aktuellem Stand nicht geplant.
Für Wonschick selbst ist das natürlich ein großer Rückschlag: „Es ist natürlich eine bittere Diagnose für mich persönlich. Ich wollte in der Rückrunde nochmals voll angreifen und war körperlich topfit“, sagt der 34-Jährige. „Für die laufende Rückrunde ist ein Einsatz damit ausgeschlossen.“ Ob Wonschick überhaupt noch einmal als Spieler auf den Fußballplatz zurückkehren wird, ist derzeit offen: „Das hängt davon ab, wie die nächsten Monate verlaufen.“
Wonschick zu den vergangenen Wochen: „Mit der Vorbereitung bin ich Ergebnistechnisch soweit zufrieden. Allerdings mussten wir immer wieder kleinere personelle Rückschläge hinnehmen. Leider standen mir verletzungs- und krankheitsbedingt nie alle Spieler gleichzeitig zur Verfügung.“
Personallage: ein Rückkehrer, ein Wackelkandidat
Bei den zuletzt angeschlagenen Spielern gibt es Licht und Schatten. Co-Spielertrainer Kai Luibrand ist seit dieser Woche wieder voll im Mannschaftstraining und somit eine Option für die kommenden Spiele. Neuzugang Jan Geis (zuvor Türkspor Neu-Ulm) kämpft hingegen weiterhin mit Problemen im hinteren Oberschenkel. „Er konnte bislang kaum trainieren. Ob er für die nächsten Wochen speziell für den Auftakt gegen Weiler infrage kommt, müssen die ärztlichen Untersuchungen zeigen“, erklärt Wonschick. “Ansonsten sind alle Spieler einsatzfähig, sodass der FV Biberach personell weitgehend gerüstet in die anstehenden Aufgaben geht.“
Ergebnisse und nächste Termine
Gegen die SG Alberweiler/Aßmannshardt gewann Biberach am Samstag, 07.02. das letzte Testspiel mit 3:0. In den nächsten Tagen folgen die nächsten Standortbestimmungen: Am Dienstag, 17.02., um 19 Uhr geht es gegen den SV Ochsenhausen und am Samstag, 21.02., um 17 Uhr gegen die SGM Ummendorf/Fischbach.
Der Blick richtet sich jedoch bereits auch auf den Pflichtspielauftakt: In der Landesliga Staffel 4 beginnt für den FV Biberach die Rückrunde am Samstag, 28. Februar, um 15:30 Uhr zu Hause gegen den FV Weiler.