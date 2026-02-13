Verletzungsschock für den FV Biberach

Für Wonschick selbst ist das natürlich ein großer Rückschlag: „Es ist natürlich eine bittere Diagnose für mich persönlich. Ich wollte in der Rückrunde nochmals voll angreifen und war körperlich topfit“, sagt der 34-Jährige. „Für die laufende Rückrunde ist ein Einsatz damit ausgeschlossen.“ Ob Wonschick überhaupt noch einmal als Spieler auf den Fußballplatz zurückkehren wird, ist derzeit offen: „Das hängt davon ab, wie die nächsten Monate verlaufen.“ Wonschick zu den vergangenen Wochen: „Mit der Vorbereitung bin ich Ergebnistechnisch soweit zufrieden. Allerdings mussten wir immer wieder kleinere personelle Rückschläge hinnehmen. Leider standen mir verletzungs- und krankheitsbedingt nie alle Spieler gleichzeitig zur Verfügung.“

Personallage: ein Rückkehrer, ein Wackelkandidat

Bei den zuletzt angeschlagenen Spielern gibt es Licht und Schatten. Co-Spielertrainer Kai Luibrand ist seit dieser Woche wieder voll im Mannschaftstraining und somit eine Option für die kommenden Spiele. Neuzugang Jan Geis (zuvor Türkspor Neu-Ulm) kämpft hingegen weiterhin mit Problemen im hinteren Oberschenkel. „Er konnte bislang kaum trainieren. Ob er für die nächsten Wochen speziell für den Auftakt gegen Weiler infrage kommt, müssen die ärztlichen Untersuchungen zeigen“, erklärt Wonschick. “Ansonsten sind alle Spieler einsatzfähig, sodass der FV Biberach personell weitgehend gerüstet in die anstehenden Aufgaben geht.“

Ergebnisse und nächste Termine

Gegen die SG Alberweiler/Aßmannshardt gewann Biberach am Samstag, 07.02. das letzte Testspiel mit 3:0. In den nächsten Tagen folgen die nächsten Standortbestimmungen: Am Dienstag, 17.02., um 19 Uhr geht es gegen den SV Ochsenhausen und am Samstag, 21.02., um 17 Uhr gegen die SGM Ummendorf/Fischbach.