Verletzungsschock beim VfL: Niklas Wiemann fällt vorerst aus

Der VfL Osnabrück muss in den kommenden Wochen auf Niklas Wiemann verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim Heimspiel gegen Hansa Rostock eine Verletzung am Innenband des Knies zu und steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Eine genaue Ausfallzeit ließ der Klub offen.
Die Verletzung ereignete sich bereits in der Anfangsphase der Partie. In der 15. Minute spitzelte Hansa-Angreifer Emil Holten dem Osnabrücker Abwehrchef den Ball im Zweikampf weg, Wiemann griff zum Foul – und blieb anschließend verletzt liegen. Zwar versuchte der 25-Jährige zunächst weiterzuspielen, doch nur drei Minuten später musste er ausgewechselt werden.
Für Wiemann kam der 20-jährige Yigit Karademir in die Partie – und überzeugte mit einem konzentrierten Auftritt. Der junge Verteidiger, der zuletzt vor allem als Außenverteidiger zum Einsatz kam, fügte sich nahtlos in die Innenverteidigung ein und dürfte nun in den kommenden Wochen verstärkt gefragt sein.