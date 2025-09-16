– Foto: VfL Osnabrück

Verletzungsschock beim VfL: Niklas Wiemann fällt vorerst aus Innenbandverletzung nach unglücklichem Zweikampf gegen Hansa Rostock Verlinkte Inhalte 3. Liga VfL Osnabrück Niklas Wiemann

Der VfL Osnabrück muss in den kommenden Wochen auf Niklas Wiemann verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim Heimspiel gegen Hansa Rostock eine Verletzung am Innenband des Knies zu und steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Eine genaue Ausfallzeit ließ der Klub offen.

Unglückliche Szene kurz nach Anpfiff Die Verletzung ereignete sich bereits in der Anfangsphase der Partie. In der 15. Minute spitzelte Hansa-Angreifer Emil Holten dem Osnabrücker Abwehrchef den Ball im Zweikampf weg, Wiemann griff zum Foul – und blieb anschließend verletzt liegen. Zwar versuchte der 25-Jährige zunächst weiterzuspielen, doch nur drei Minuten später musste er ausgewechselt werden.