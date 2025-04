Verletzungspech verhindert möglichen Punktgewinn

Der SVMG spielte bis zur 70 Minute sehr gut mit und führte zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient mit 1:3. Leider verletzte sich dann Torspielerin M. Dieterle und das Team erholte sich nicht von diesem Schock und konnte nicht an die zuvor geleistete Leistung anknüpfen. So musste man in den letzten 20 Minuten leider 4 Gegentore hinnehmen, 2 davon auch noch am Spielende. Bitter aber auch verständlich nach diesem Schock.

Für den SVMG, der die Aufstiegsrunde ohne Druck angehen kann, da das Ziel Klassenerhalt erreicht ist, geht es jetzt vor allem darum sich stetig zu verbessern und bei den vorderen mitspielen zu können. Die an diesem Tag sehr junge Truppe hat das auch sehr gut gemacht.