Verletzungspech und späte Tore: Schmölln verliert Verfolgerduell

Die Knopfstädter starteten sehr gut in die Partie, setzten die Gastgeber früh unter Druck und wurden bereits in der 3. Minute belohnt. Nach einem Foul an Alexander Korent verwandelte Leon Gentsch den fälligen Elfmeter sicher und brachte Schmölln mit 1:0 in Führung. Weiter ging es nur in eine Richtung: Fünf Minuten später verpasste Alexander Korent den zweiten Treffer, als sein Abschluss vom Jenaer Hüter pariert wurde (8.). Die nächste Gelegenheit für die Knopfstädter ergab sich durch Leon Schulze, doch dieser konnte den Ball aus spitzem Winkel nicht im Tor unterbringen (12.). Mit der ersten nennenswerten Chance der Gastgeber konnten die Zwätzener jedoch ausgleichen. Nach einem vermeintlichen Foul gelangte der Ball über Umwege zu Luan Ferizi, der überlegt einschob (16.). Drei Minuten später gingen die Zwätzener sogar in Führung, als Moritz Romanus nach einem Pfostentreffer am schnellsten reagierte und den Ball über die Linie drückte. In der 29. Minute konnte der auffällige Ferizi unbedrängt nach innen ziehen, vergab aber glücklicherweise seinen Abschluss. Auf der Gegenseite dribbelte sich Leon Schulze zur Grundlinie durch, doch seine Eingabe verpassten zwei Schmöllner nur knapp (30.). Für die Gastgeber ergaben sich in der 34. und 44. Minute zwei weitere Chancen, die Führung auszubauen, doch entweder ging der Ball am Tor vorbei oder wurde Beute des SVS-Keepers. Die letzte Gelegenheit im ersten Durchgang konnte der Jenaer Torhüter vereiteln, als er eine Schulze-Eingabe parierte (45.).

Zur Halbzeit musste Schmölln den ersten verletzungsbedingten Wechsel vornehmen: Aminu Mohammed kam für Richard Klaus in die Partie. Im zweiten Durchgang spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab, und beide Mannschaften konnten nur nach Standardsituationen Akzente setzen. Ein Jenaer Freistoß wurde von der Schmöllner Abwehr über Umwege geklärt (52.), und nach einem Schmöllner Eckball wurden die Abschlüsse der Knopfstädter zweimal weggeblockt (58.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich Erik Großmann, der seinen Kopfball nach Ecke jedoch etwas zu hoch ansetzte (66.). In der 75. Minute verpassten die Zwätzener nach einem Konter, „den Sack zuzumachen“, als der Abschluss deutlich zu hoch angesetzt war. Wenig später musste Gabor Vass mit Schulterverletzung ausgewechselt werden; Florian Schmidt kam für ihn in die Partie. Nach einem erneuten Konter fiel dann das vorentscheidende 3:1, als der Jenaer Richard Seiler den Ball humorlos unter den Querbalken setzte (84.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ergab sich für den eingewechselten Justin Deutloff noch die Chance zum Ausgleich. Mit dem letzten Kontakt legte er sich den Ball jedoch zu weit vor und musste nach einem Pressschlag mit dem Jenaer Torhüter verletzungsbedingt ausscheiden. Bis zum Schlusspfiff der Partie gab es keine weiteren nennenswerten Chancen, sodass am Ende ein 1:3 auf dem Spielbericht stand. Dieses Ergebnis ist doppelt bitter, da Schmölln auf die verletzungsbedingt ausgewechselten Spieler Richard Klaus, Gabor Vass und Justin Deutloff auf unbestimmte Zeit verzichten muss. Gute Besserung an euch drei!