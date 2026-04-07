Verletzungspech und späte Tore: Schmölln verliert Verfolgerduell

Mit einem Sieg hätte sich die Rauch/Hofmann-Elf auf den 2. Tabellenplatz vorschieben können, doch am Ende kam es anders als erhofft.
BERICHT des SV Schmölln 1913
Zur Halbzeit musste Schmölln den ersten verletzungsbedingten Wechsel vornehmen: Aminu Mohammed kam für Richard Klaus in die Partie. Im zweiten Durchgang spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab, und beide Mannschaften konnten nur nach Standardsituationen Akzente setzen. Ein Jenaer Freistoß wurde von der Schmöllner Abwehr über Umwege geklärt (52.), und nach einem Schmöllner Eckball wurden die Abschlüsse der Knopfstädter zweimal weggeblockt (58.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich Erik Großmann, der seinen Kopfball nach Ecke jedoch etwas zu hoch ansetzte (66.). In der 75. Minute verpassten die Zwätzener nach einem Konter, „den Sack zuzumachen“, als der Abschluss deutlich zu hoch angesetzt war. Wenig später musste Gabor Vass mit Schulterverletzung ausgewechselt werden; Florian Schmidt kam für ihn in die Partie. Nach einem erneuten Konter fiel dann das vorentscheidende 3:1, als der Jenaer Richard Seiler den Ball humorlos unter den Querbalken setzte (84.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ergab sich für den eingewechselten Justin Deutloff noch die Chance zum Ausgleich. Mit dem letzten Kontakt legte er sich den Ball jedoch zu weit vor und musste nach einem Pressschlag mit dem Jenaer Torhüter verletzungsbedingt ausscheiden. Bis zum Schlusspfiff der Partie gab es keine weiteren nennenswerten Chancen, sodass am Ende ein 1:3 auf dem Spielbericht stand. Dieses Ergebnis ist doppelt bitter, da Schmölln auf die verletzungsbedingt ausgewechselten Spieler Richard Klaus, Gabor Vass und Justin Deutloff auf unbestimmte Zeit verzichten muss. Gute Besserung an euch drei!
Am kommenden Wochenende gastiert der Tabellenführer FC Einheit Bad Berka auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.