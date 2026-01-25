Verletzungspech & fehlende Perspektive: Zwei Spieler verlassen Erfurt

Mit Lars Kleiner und Louis Schulze verabschieden sich zwei Spieler vorzeitig vom Steigerwald. In beiden Fällen einigten sich Verein und Akteure einvernehmlich auf eine Auflösung der bestehenden Verträge. Die sportlichen Ziele der Spieler sind bislang offen.

Offensivspieler Lars Kleiner verlässt die Thüringer nach einer von Verletzungspech geprägten Zeit. Der 2024 von Viktoria Aschaffenburg aus der Regionalliga Bayern verpflichtete Angreifer stand in der Hinrunde zunächst regelmäßig auf dem Platz und kam in jedem Spiel zum Einsatz. Im Februar 2025 wurde seine Entwicklung jedoch jäh gebremst, als er sich einen Kreuzbandriss zuzog und monatelang ausfiel. Erst im November feierte der 23-Jährige sein Comeback. Insgesamt brachte es Kleiner im Trikot von Rot-Weiß auf 28 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und eine Vorlage gelangen.

Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehört Defensivspieler Louis Schulze. Der 21-Jährige war im Sommer 2025 von der TSG 1899 Hoffenheim II nach Erfurt gewechselt und ursprünglich bis Juni 2026 gebunden. Der bei Dynamo Dresden ausgebildete Abwehrspieler konnte sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Nach drei Einsätzen zu Saisonbeginn blieb Schulze über weite Strecken der Spielzeit Reservist oder stand gar nicht im Aufgebot. Nun endet auch seine Zeit bei Rot-Weiß vorzeitig.