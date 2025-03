Verletzungspech trübt Croatias Glück

Berlin-Liga-Tabellenführer SD Croatia gewinnt das Top-Duell der Berlin-Liga am Mittwochabend gegen die Füchse Berlin mit 3:1. FuPa Berlin berichtet. Mit einem dicken Wermutstropfen

Es läuft die 70. Spielminute im Berlin-Liga-Kracher SD Croatia vs. Füchse Berlin. Nach einem Zweikampf fällt Defensivspieler Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui unglücklich auf. Die zahlreichen Fans erkennen, dass El Alaoui nicht ohne Probleme aufstehen kann. Er muss ausgewechselt werden. Schlimmer noch: Ein Krankenwagen wird von den Offiziellen angefordert:

Langer Ausfall droht

Wie lange der Stammspieler ausfallen wird, ist noch offen. Sein Trainer Ayhan Bilek zeigte sich nach dem Spiel sichtlich besorgt und wünscht eine schnelle Genesung: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Hoffentlich kehrt er schnell in den Kader zurück"

Hier Infos zum Spiel am Mittwochabend:

War es das mit der Meisterschaft für die Füchse? Die Reinickendorfer bleiben weiter sieglos im Jahr 2025. Im Topspiel bei Croatia liegt der Tabellenvierte nach knapp 20 Minuten durch einen Fernschuss 1:0 hinten. Croatia erhöht nur zehn Minuten später. Nach Wiederanpfiff verpasst der Tabellenführer das 3:0, als Basic nach Foul aus 11 Metern an Otremba scheitert. Den Füchsen gelingt der Anschluss, doch Croatias Michels beendet die Reinickendorfer Aufstiegsträume in der Nachspielzeit per Freistoß wohl endgültig. Croatia bleibt damit vier Punkte vor Wilmersdorf. Auf die Füchse sind es nun schon elf.