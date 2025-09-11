Die Damen der SpVgg Attenkirchen wollen in dieser Saison neu angreifen. – Foto: Verein

Verletzungspech in der Vorbereitung: SpVgg Attenkirchen gibt sich zurü Fußball-Bezirksliga Verlinkte Inhalte Fr.-Bezirksliga 01 Attenkirchen Attenkirchen Moosinning Christian Hobmeier

Für die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen hat erst einmal der Klassenerhalt oberste Priorität. Denn das Team muss mehrere Ausfälle kompensieren.

Attenkirchen – Das hatten sich alle Beteiligten sicher ganz anders vorgestellt: Schon vor dem Start in die neue Bezirksliga-Saison wurde die Liste der Langzeitverletzten bei der SpVgg Attenkirchen immer länger. Neben Lena Böhlmann und Torfrau Anna-Maria Schreiner, die bereits im Verlauf der vergangenen Punktrunde ausgefallen waren, steht nun auch Sophie Sachsenhauser, Johanna Lachner sowie Isabell Schwarz eine teils mehrmonatige, verletzungsbedingte Pause bevor. „Sie alle sind fast nicht zu ersetzen“, betont SpVgg-Trainer Christian Hobmeier, dem mit Offensivakteurin Nina Rieder (Fußballpause) vorerst sogar noch eine weitere Stammspielerin fehlt. Das bedeutet: „Unter diesen Begebenheiten ist erst einmal der Klassenerhalt Prio Nummer eins.“

Dank der Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft bleibt der Kader allerdings zumindest in der Breite gut aufgestellt, da mit Anna Ziegltrum, Franziska Lorenz und Hannah Wagner laut Hobmeier drei „Potenzialspielerinnen“ in die „Erste“ aufrücken. Zudem ergänzt Anja Ehrmann (SpVgg Gammesfeld) künftig das Torhüterinnen-Team. Auf der Suche nach Konstanz