Verletzungspech in der Vorbereitung: SpVgg Attenkirchen gibt sich zurü

Für die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen hat erst einmal der Klassenerhalt oberste Priorität. Denn das Team muss mehrere Ausfälle kompensieren.
Attenkirchen – Das hatten sich alle Beteiligten sicher ganz anders vorgestellt: Schon vor dem Start in die neue Bezirksliga-Saison wurde die Liste der Langzeitverletzten bei der SpVgg Attenkirchen immer länger. Neben Lena Böhlmann und Torfrau Anna-Maria Schreiner, die bereits im Verlauf der vergangenen Punktrunde ausgefallen waren, steht nun auch Sophie Sachsenhauser, Johanna Lachner sowie Isabell Schwarz eine teils mehrmonatige, verletzungsbedingte Pause bevor.
„Sie alle sind fast nicht zu ersetzen“, betont SpVgg-Trainer Christian Hobmeier, dem mit Offensivakteurin Nina Rieder (Fußballpause) vorerst sogar noch eine weitere Stammspielerin fehlt. Das bedeutet: „Unter diesen Begebenheiten ist erst einmal der Klassenerhalt Prio Nummer eins.“
Dank der Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft bleibt der Kader allerdings zumindest in der Breite gut aufgestellt, da mit Anna Ziegltrum, Franziska Lorenz und Hannah Wagner laut Hobmeier drei „Potenzialspielerinnen“ in die „Erste“ aufrücken. Zudem ergänzt Anja Ehrmann (SpVgg Gammesfeld) künftig das Torhüterinnen-Team.
Trotzdem war die Vorbereitung in diesem Jahr, so der Trainer, erneut von „Abwesenheit geprägt“. Und das machte sich insbesondere in den Testspielen bemerkbar. Nach zwei Niederlagen gegen den Kreisligisten SV Geroldshausen (0:2) und den Bezirksoberliga-Club FC Langengeisling (1:7) zeigte die Formkurve aber wieder nach oben:
Immerhin besiegten die Attenkirchener Kickerinnen nicht nur den Kreisligisten FCA Unterbruck mit 3:0, sondern konnten auch die Duelle mit dem BOL-Team des TV Aiglsbach (3:2) und dem Bezirksligisten SG SV Kläham-Oberergoldsbach/FC Hohenthann (3:0) für sich entscheiden. „Eine Konstanz war aufgrund der Fehlzeiten jedoch nicht gegeben“, erklärt Teamchef Hobmeier.
Das änderte allerdings nichts an den Zielen der sechswöchigen Vorbereitung. So legte der Coach ein großes Augenmerk auf das Zweikampfverhalten seiner Truppe, die auch im Umschaltspiel einen Schritt nach vorne machen sollte. Zumal Hobmeier davon ausgeht, dass die Liga heuer deutlich ausgeglichener ist. Denn: „Die Aufsteiger sind keine Laufkundschaft.“ Vielleicht könne sein gestandenes Bezirksliga-Team im Auftaktmatch beim letztjährigen Kreisliga-Meister FC Moosinning am Sonntag (16 Uhr) aber „die Gunst der Stunde nutzen“.