Verletzungspech in der Kreisliga, neues Trainerteam in der Landesliga

Wir dürfen euch mitteilen, dass unser Cheftrainer Carmine Napolitano verlängert hat! Seit Napolitano das Amt als Cheftrainer übernommen hat, wurde dem Team Stabilität gegeben und der Negativtrend gestoppt. Worte des Trainers: „Ich freue mich sehr, dass ich das in mir gesteckte Vertrauen einlösen konnte und freue mich schon sehr auf die neue Saison. Des Weiteren freue ich mich das Team von Beginn an zu coachen und erhoffe mir das wir noch einen weiteren Schritt nach vorne machen und bis zum Ende uns im oberen Drittel festsetzen können.“ Wir freuen uns sehr und sind Dankbar, dass du weiter machst Carmine!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Heimsheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Heimsheim freut sich, die Zusagen von weiteren drei Spielern für die kommende Saison zu verkünden. Max Hermann, ein talentierter Spieler des TSV Heimsheim, erlitt zu Beginn der Saison nach einer Herausragenden Vorbereitung eine schwere Verletzung, die ihn für die ganze Spielzeit außer Gefecht setzte. Trotz dieser Rückschläge zeigt der Verein Vertrauen in seine Fähigkeiten und setzt auf seine Rückkehr zur alten Stärke. Wir freuen uns sehr das Max wieder angreifen möchte ! Leon Geiger, ein vielseitiger Offensivspieler, hat sich in dieser Saison als wertvoller Spieler für den TSV Heimsheim erwiesen. Mit Leon bleibt uns ein Spieler erhalten auf den man sich verlassen kann und der Hungrig darauf ist viel zu lernen um seine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Seine Vertragsverlängerung sichert dem Team weiterhin kreative Impulse im Angriff. Nico Österreicher ist ein äußerst flexibler und flinker Spieler, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugt. Mit seiner ehrgeizigen Einstellung und Einsatzbereitschaft hat er sich zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickelt. Seine Vertragsverlängerung ist ein Gewinn für den TSV Heimsheim, der weiterhin auf seine Vielseitigkeit bauen kann.

+++

+++

Croatia Reutlingen (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Wir freuen uns, offiziell bekanntzugeben: Ab dem 1. Juli 2025 wird unsere erste Mannschaft von einem starken Trainertrio geführt! Patrik Androsevic kehrt zurück an die Seitenlinie des SV Croatia Reutlingen und übernimmt die Verantwortung als Cheftrainer. Patrik kennt den Verein, bringt Erfahrung mit und steht für klare Strukturen und ambitionierten Fußball. An seiner Seite bleibt Björn Gerdes, der bereits in der laufenden Saison als Co-Trainer unter Ferudun „Feri“ Sentürk tätig war und mit seiner ruhigen, analytischen Art überzeugt hat. Björn kennt die Mannschaft bestens und sorgt für Kontinuität. Neu im Team ist Davor Dzalto, der in der aktuellen Saison als Co-Trainer unserer U23 gemeinsam mit dem erfolgreichen Anto Ilić tolle Arbeit geleistet hat. Davor bringt frische Ideen und großes Engagement mit – eine wertvolle Verstärkung! Wir sind überzeugt, dass dieses Trio unsere Mannschaft sportlich und menschlich weiterbringen wird. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind gestellt!

+++

+++

TV Nellingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Verletzungspech beim TV Nellingen – Santi fällt länger aus - Beim Auswärtsspiel unserer Ersten Mannschaft gegen den TSV Wolfschlugen musste unser Spieler Martin Santiago Moreira, besser bekannt als Santi, das Spielfeld in der 73. Minute nach einem unglücklichen Zweikampf schwer verletzt verlassen. Santi zog sich dabei eine schwere Schulterverletzung zu und wurde noch während des Spiels direkt ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber schon jetzt ist klar: Santi wird dem Team voraussichtlich über einen längeren Zeitraum fehlen. Die Mannschaft, das Trainerteam und der gesamte Verein wünschen dir, lieber Santi, alles erdenklich Gute und einen schnellen, reibungslosen Heilungsverlauf.

+++

+++