Verletzungspech bremst Sonsbeck-Transfer Berisic aus

Weitere Wechseloptionen hat sich der Abwehrspieler nicht angeschaut, weil er sich im Willy-Lemkens-Sportpark direkt wohlgefühlt habe. Berisic: „Ich wurde von den Trainern und von der Mannschaft super aufgenommen. Ich habe bislang jedes Training mitgemacht und kam in den drei Testspielen zum Einsatz. In Sonsbeck ist alles professioneller im Vergleich zu TuRU. Allein das Testspiel gegen MSV Duisburg war schon mega. Das bekommen nicht viele Vereine auf die Beine gestellt“, so der Neuzugang, dessen Karriere beim Lohausener SV begann.

Als Zehnjähriger wurde Berisic von den Fortuna-Scouts gesichtet. Als linker Flügelspieler wechselte der Düsseldorfer ins NLZ, wo er von der U12 bis U14 spielte. In dieser Zeit schaffte es Berisic, sich ins Blickfeld der kroatischen Jugend-Nationalmannschaft zu spielen. Als U14-Kicker glückte ihm die erste Nominierung. In der U15-Auswahl trug er das Nationaltrikot in einer Partie gegen Slowenien. „Das war ein großes Highlight meiner Laufbahn“, blickt Berisic zurück.

Viel herumgekommen

In der U16 und U17 hatte er noch weitere Einladungen erhalten. Aber durch Blessuren musste Berisic die Teilnahmen absagen. In der U14 warf ihn eine Patellasehnenverletzung für ein halbes Jahr zurück. Nach der U15 bei der SG Wattenscheid ging es zu Viktoria Köln, wo ihn in zwei Spielzeiten erst ein Mittelfußbruch, danach eine Knieverletzung und später ein Beckenriss für gut 18 Monate außer Gefecht setzte. Der Traum von einem Wechsel in die kroatische Liga zu Hajduk Split zerschlug sich, da er den Medizincheck nicht bestand.

Somit führte sein Weg zum VfB Hilden (U18) und Bergisch Gladbach (U18) sowie Wegberg-Beeck (U19). Erste Erfahrungen im Seniorenbereich konnte er im Regionalliga-Team vom FC Wegberg-Beeck sammeln. „Im letzten A-Jugend-Jahr durfte ich regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren.“ Den Sprung in den Regionalliga-Kader schaffte der Youngster jedoch nicht. Er entschied sich, zwei Schritte zurückzumachen, um Spielpraxis im Seniorenbereich zu bekommen. Nach 21 Spielen und einem Tor in der Landesliga möchte er nun wieder einen Schritt nach vorne gehen.

Mit seiner Schnelligkeit und Ausdauer, seinem Spielverständnis, gutem Passspiel sowie seinem starken linken Fuß will Berisic dem Sonsbecker Spiel wichtige Impulse geben. „Wir wollen den Klassenerhalt schnellstmöglich schaffen und dann mal sehen, wie weit wir nach oben kommen. Alles ist möglich. Aber wichtig ist für mich, gesund zu bleiben, um viele Einsatzzeiten zu erhalten, sodass ich mich weiterentwickeln kann.“