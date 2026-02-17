Verletzungsnot beim Kreisligisten und über 20 Zusagen

– Foto: TSF Ditzingen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim TuS Metzingen muss die erste Mannschaft in der Kreisliga A2 Alb den nächsten schweren Rückschlag verkraften. Bledor Duraku erlitt im Testspiel am Sonntag einen Meniskusriss, der Verdacht bestätigte sich nach der Partie. Damit fällt ein weiterer Leistungsträger langfristig aus. Zuvor hatten sich bereits Massimo Imperatore mit einem Achillessehnenriss und Mentor Duraku mit einem Kreuzbandriss schwer verletzt. Innerhalb der Mannschaft wächst die Sorge, dass die Ausfälle den sportlichen Zielen empfindlich schaden könnten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Flacht

Beim TSV Flacht laufen die Planungen für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A2 Enz/Murr frühzeitig und strukturiert. Bereits im Januar führte der Verein erste Gespräche, mehr als 20 Spieler sagten ihre weitere Mitarbeit zu. Intern wird das als Vertrauensbeweis und als Zeichen für die positive Stimmung innerhalb der Mannschaft gewertet.

Zugleich gibt es Klarheit auf einer Schlüsselposition: Jonas Welting bleibt zentraler Bestandteil des Teams. Der stellvertretende Kapitän übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz und gilt als prägende Figur im Kader. Mit 141 Pflichtspielen seit seinem Wechsel zur Saison 2018/2019 steht der 25-Jährige für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine enge Identifikation mit dem Verein.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++