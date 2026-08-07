Verletzungsmisere: TuS Holzkirchen reaktiviert Ex-Spieler für Heimspiel gegen TuS Prien

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - TSV Ebersberg – Foto: Christian Scholle

Michael Schlicher hatte seine Karriere wegen seiner Tätigkeit als Co-Trainer beim FC Augsburg beendet. Jetzt steht er gegen den TuS Prien in der Startelf.

Unterdessen lässt die prekäre personelle Situation die Holzkirchner besondere Maßnahmen ergreifen. Den Grün-Weißen gehen langsam, aber sicher die Verteidiger aus. So verletzte sich Andreas Bauer beim 0:3 in Rosenheim am Knöchel und musste frühzeitig raus. Eine MRT-Untersuchung brachte zwar eine leichte Entwarnung beim emsigen Außenverteidiger – es soll sich um keine strukturelle Verletzung handeln –, doch fällt der TuS-Führungsspieler wohl zwei Wochen aus. Nicht zuletzt deshalb haben die Holzkirchner Michael Schlicher reaktiviert. Der Defensiv-Spezialist hatte seine aktive Karriere eigentlich aufgrund seiner Tätigkeit als Co-Trainer der U15 des FC Augsburg ruhen lassen. Doch sein neuer Klub hat aktuell noch Pause, daher wird er zumindest für die Partie gegen Prien zurückkehren. „Er wird in der Startelf stehen“, verrät Akkurt. Schlicher dürfte einen Platz in der Innenverteidigung übernehmen – für wen, lässt Akkurt noch offen.

Der TuS Holzkirchen ist auf dem harten Boden der Realität angekommen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und damit null Punkte. Ein wichtiger Teil der Analyse: Die Grün-Weißen plagt eine Verletzungsmisere. „So etwas in dieser Dimension habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Wir brauchen im Moment nicht vom Aufstieg zu reden. Jetzt müssen wir erst einmal von Woche zu Woche schauen und unsere Ziele anpassen.“ Die erste große Aufgabe wartet heute Abend um 18.45 Uhr zu Hause gegen Aufsteiger TuS Prien.

Reichlich unbekannt ist für die Holzkirchner auch der Gegner. „Ich denke, dass sie noch richtige Aufstiegseuphorie haben“, sagt der TuS-Trainer. „Wir wollen in jedem Fall mit allem, was wir haben, dagegenhalten.“ Zum Auftakt holten die Priener in Peterskirchen ein 1:1-Unentschieden, ehe sie in der vergangenen Woche spielfrei hatten. In der aktuellen Phase dürfte das für den TuS keine leichte Aufgabe sein. „Es werden am Freitag nur die Spieler spielen, die uns wirklich weiterbringen. Für uns geht es rein darum, endlich zu punkten.“ Die eine oder andere Veränderung – neben dem überraschenden Schlicher-Comeback – ist also möglich.

Immerhin feierten die zuletzt reichlich gebeutelten Holzkirchner ein kleines Erfolgserlebnis unter der Woche. Am Dienstagabend setzten sich die Grün-Weißen nach Elfmeterschießen im Toto-Pokal knapp gegen Brunnthal durch (wir berichteten). „Nur das Weiterkommen war wichtig“, sagt Akkurt. „Das haben wir erledigt und wollen jetzt positive Erlebnisse sammeln.“ Das Nächste soll am Freitag gegen Prien folgen.