Der ETuS Bissingheim kämpft mit zahlreichen Verletzungen. – Foto: Riccarda Maszun

Verletzungsmisere bei ETuS Bissingheim: "Hoffen auf weitere Zugänge" Für den ETuS Bissingheim endete die Hinrunde auf einem Abstiegsplatz. Warum Trainer Robin Martens optimistisch in die Zukunft blickt.

Zufrieden sind sie beim ETuS Bissingheim mit der ersten Saisonhälfte nicht. Der Verein aus dem Duisburger Süden konnte in der Kreisliga A, Gruppe 1, nur vier Spiele gewinnen, teilte zweimal die Punkte und verließ insgesamt neunmal das Feld als Verlierer. Dafür gibt es vielfältige Gründe, wie Trainer Robin Martens im Gespräch mit FuPa Niederrhein betont. Was ihn trotzdem optimistisch stimmt und worauf es in der Zukunft ankommt.

"Die Hinrunde war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Durch die ganzen Verletzungen mussten wir in jedem Spiel eine neue Elf auf den Platz schicken und hatten kaum Alternativen zum wechseln. Meist mussten die Spieler angeschlagen spielen oder sie saßen angeschlagen auf der Bank", berichtet Martens. Das mag bei einem Kader von aktuell 29 Spielern ein wenig überraschen, doch allein bei sieben von ihnen ist aktuell eine Verletzung akut, die einen Einsatz auf dem Platz verhindert. Die logische Konsequenz: "Für uns ist klar, dass wir etwas in der Kaderbreite machen müssen", betont der Übungsleiter. Mit Leslie Palmer hat ein Spieler den Verein im Winter verlassen, ein weiterer hat verletzungsbedingt seine Karriere beendet. Dem stehen drei Zugänge gegenüber. "Wir hoffen noch auf den einen oder anderen Neuzugang, sind da aber auch optimistisch, dass dies klappt. Gerne dürfen sich interessierte Spieler bei uns melden", betont Martens. Zwei Spiele gab es in der Winter-Vorbereitung bisher, beide gingen verloren. Gegen die U19 der SpVg Schonnebeck gab es eine 0:3-Niederlage, dem Team von Blau-Weiß Lirich mussten sich die Bissingheimer mit 1:4 geschlagen geben.

Schwachstellen sind bekannt Den ausbleibenden sportlichen Erfolg macht Martens an zwei Kernpunkten fest: "Sportliche gesehen haben wir häufig die Spiele wegen krasse individuelle Fehler verloren, die uns sicherlich einige Punkte gekostet haben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir nach vorne zu harmlos waren und wir offensiver und mutiger agieren müssen. Aber auch die Abstände zwischen Spielern und den Ketten müssen wir deutlich verbessern, damit wir in der Defensive nicht so anfällig sind." Daran will der Trainer mit seiner Mannschaft weiter arbeiten. Dann, so ist er fest überzeugt, werden "wir mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben." Für Martens selbst ist es seine erste Station als Cheftrainer. Nachdem er zunächst viele Jahre im Nachwuchs der Sportfreunde Hamborn 07 als Coach tätig war, stand er in der vergangenen Saison als Co-Trainer bei Bezirksligist Ratingen 04/19 II mit an der Seitenlinie. "Für mich war von Anfang an klar, dass das erste Halbjahr nicht einfach wird, da vieles einfach Zeit benötigt, bis gewisse Dinge funktionieren. Dass wir dann so viele Verletzte hatten, damit konnte keiner rechnen und es hat die Situation nicht einfacher gemacht. Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir sind zuversichtlich, dass die Rückrunde deutlich besser wird", blickt er zurück.