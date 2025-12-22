Verletzungsgeplagte SG Heftrich/Niederseelbach nimmt neuen Anlauf

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Heftrich/Niederseelbach. Zur Spielgemeinschaft hat uns Alex Krebs, Trainer der SG Heftrich/Niederseelbach, folgende Informationen übermittelt.
Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?
"Nach dem Sieg gegen den FSV Winkel ist die Stimmung etwas besser. Die Jungs haben in diesem Spiel gemerkt, dass "Zusammenhalt" enorm wichtig ist. Auch in diesem Spiel haben uns bis zu 20 Spieler gefehlt."
Was lief gut und was lief schlecht?
"Gut lief die Vorbereitung und auch der Start in die Runde war gut mit zwei Siegen aus drei Spielen. Danach wurde unser kleiner Kader durch Verletzungen, Urlaube und Schichtdienste arg gebeutelt. Das konnten wir leider nicht auffangen. Die dadurch entstandene Mehrbelastung der Spieler, die noch zur Verfügung standen, war dann einfach zu hoch. Wir mussten auch oft auf verletzte Spieler oder AH Spieler zurückgreifen. Das spiegelte sich dann in den Ergebnissen wieder. Auch der Einbau unserer A-Jugendlichen, ist uns nicht richtig gelungen."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?
"Wir suchen seit Wochen nach Spielern. Die müssen dann aber auch zu unserem Mannschaftsgefüge passen. Abgänge sind nicht ausgeschlossen. Ziel ist die A-Jugendlichen mehr zum spielen zu bekommen. Aber Sie müssen auch wollen!"
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"Unsere Ziele für die Rückrunde sind weniger Verletzte Spieler und mehr Punkte zu sammeln."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?
"Wer Meister wird ist schwer zu sagen, bei den drei Topteams in unserer Liga. Zum Absteiger gibt es keinen Kommentar."
Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.