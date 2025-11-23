"Verletzungsgefahr zu hoch": Eddersheim gegen Waldgirmes abgesagt

Hattersheim. Die Hessenliga-Partie zwischen dem FC Eddersheim und dem SC Waldgirmes wurde am Sonntagmorgen abgesagt. Grund dafür ist der gefrorene Sportplatz an der Eddersheimer Staustufe.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Um 10 Uhr erfolgte eine Platzbesichtigung durch Main-Taunus-Kreisfußballwart Karlheinz Reichert, der schließlich den Rasen- und Kunstrasenplatz als nicht bespielbar einstufte. "Es soll auch heute keine Plusgrade geben, deshalb ist die Verletzungsgefahr einfach zu hoch", erklärt Erich Rodler, Sportlicher Leuter des FCE. Das Gruppenliga-Spiel der zweiten Mannschaft gegen Alemannia Nied sowie das Spiel der "Dritten" gegen Alemannia Nied II wurden zudem abgesagt. Der gesamte Sportplatz an der Staustufe werde vorerst gesperrt.