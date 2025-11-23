"Verletzungsgefahr zu hoch": Eddersheim gegen Waldgirmes abgesagt

Hattersheim. Die Hessenliga-Partie zwischen dem FC Eddersheim und dem SC Waldgirmes wurde am Sonntagmorgen abgesagt. Grund dafür ist der gefrorene Sportplatz an der Eddersheimer Staustufe.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Um 10 Uhr erfolgte eine Platzbesichtigung durch Main-Taunus-Kreisfußballwart Karlheinz Reichert, der schließlich den Rasen- und Kunstrasenplatz als nicht bespielbar einstufte. "Es soll auch heute keine Plusgrade geben, deshalb ist die Verletzungsgefahr einfach zu hoch", erklärt Erich Rodler, Sportlicher Leuter des FCE. Das Gruppenliga-Spiel der zweiten Mannschaft gegen Alemannia Nied sowie das Spiel der "Dritten" gegen Alemannia Nied II wurden zudem abgesagt. Der gesamte Sportplatz an der Staustufe werde vorerst gesperrt.
Ein Nachholtermin stehe derweil noch aus, "wir müssen die Woche mal abwarten", rechnet Rodler mit einer Neuansetzung erst im Kalenderjahr 2026. Für den FCE geht es am kommenden Samstag (14:30 Uhr) auswärts beim SV Adler Weidenhausen weiter.