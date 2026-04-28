Verletzungschaos bei Sonneberg - Meiningen abgezockt

Es war ein Spiel, das für die Hausherren von Beginn an nicht rund lief – und das lag nicht nur am spielstarken Gegner. Vielmehr waren es die eigenen Umstände, die Sonneberg früh aus dem Konzept brachten. FC-Trainer Roberto Benn musste bereits vor dem Anpfiff improvisieren: „Wir hatten wieder das Thema Aufstellung und Spielermaterial. Zum Glück war Moritz Michel da und kam aus München. In der Abwehr musste ich viel umbauen.“ Der Matchplan war dennoch klar formuliert: „Unsere klare Marschroute war eng stehen, kompakt stehen, Meiningen das Spiel machen lassen und versuchen mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen.“

Doch dieser Plan geriet schnell ins Wanken. Ohne Abtasten ging es los – Meiningen setzte direkt den ersten gefährlichen Angriff (1.). Sonneberg antwortete prompt, als Göhring steil geschickt wurde, jedoch an Gästekeeper Henning scheiterte (2.). Es blieb einer der wenigen lichten Momente aus Sicht der Gastgeber. Wenig später folgte der erste Rückschlag – und ein besonders bitterer für Lukas Heß. Der Schlussmann des 1. FC Sonneberg 2004 feierte an diesem Tag seinen 35. Geburtstag, musste jedoch früh hinter sich greifen: Nach einem schnellen Angriff legte Daneyko quer, Weber vollendete im Rutschen zur Führung in den Torwinkel. (5.). Ein denkbar ungünstiger Start – persönlich wie sportlich. Der VfL blieb am Drücker, spielte abgeklärt und zielstrebig nach vorn. Heß bewahrte sein Team mit starken Paraden gegen Daneyko und Weyer zunächst vor einem höheren Rückstand (9., 10.), ehe ein weiterer Treffer durch Förtsch wegen Abseits aberkannt wurde (12.). Doch während die Gäste ihre Struktur beibehielten, begann sie bei Sonneberg zu bröckeln – auch, weil die personellen Probleme immer größer wurden. Innerhalb der ersten Halbzeit mussten mit Moritz Michel (Leiste) und Kapitän Lance Hertel (Verdacht Muskelfaserriss) gleich zwei wichtige Spieler verletzt vom Feld. „Insgesamt mussten wir aufgrund von Verletzungen viel wechseln“, erklärte Benn später – ein Satz, der den Kern des Problems traf. Mit jeder Umstellung ging ein Stück Stabilität verloren, das Spiel wurde zunehmend zerfahren. Viele Einzelaktionen, kaum geordnete Angriffe – Sonneberg fand nie wirklich in die Partie. Zwar gab es einzelne Szenen, etwa ein Abseitstor durch Schreck (34.), doch echte Durchschlagskraft fehlte. Meiningen nutzte die Unruhe dagegen eiskalt aus und erhöhte kurz vor der Pause: Nach einer scharfen Flanke von Aljija köpfte Daneyko freistehend zum 2:0 ein - sein 11. Saisontor (42.). „Zwei individuelle Fehler führen zu den Gegentoren“, analysierte Benn.