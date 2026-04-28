Verletzungschaos bei Sonneberg - Meiningen abgezockt

Während die Gäste aus der Theaterstadt mit einem 3:0-Auswärtssieg ihr kleines Zwischentief abschüttelten und sich eindrucksvoll im Meisterrennen zurückmeldeten, bleibt beim 1. FC Sonneberg 2004 auch im Jahr 2026 alles Stückwerk. Kontinuität ist weiterhin ein Fremdwort, die Leistungen gleichen einer Achterbahnfahrt – und dieser Nachmittag fügte ein weiteres bitteres Kapitel hinzu.
Doch dieser Plan geriet schnell ins Wanken. Ohne Abtasten ging es los – Meiningen setzte direkt den ersten gefährlichen Angriff (1.). Sonneberg antwortete prompt, als Göhring steil geschickt wurde, jedoch an Gästekeeper Henning scheiterte (2.). Es blieb einer der wenigen lichten Momente aus Sicht der Gastgeber. Wenig später folgte der erste Rückschlag – und ein besonders bitterer für Lukas Heß. Der Schlussmann des 1. FC Sonneberg 2004 feierte an diesem Tag seinen 35. Geburtstag, musste jedoch früh hinter sich greifen: Nach einem schnellen Angriff legte Daneyko quer, Weber vollendete im Rutschen zur Führung in den Torwinkel. (5.). Ein denkbar ungünstiger Start – persönlich wie sportlich. Der VfL blieb am Drücker, spielte abgeklärt und zielstrebig nach vorn. Heß bewahrte sein Team mit starken Paraden gegen Daneyko und Weyer zunächst vor einem höheren Rückstand (9., 10.), ehe ein weiterer Treffer durch Förtsch wegen Abseits aberkannt wurde (12.). Doch während die Gäste ihre Struktur beibehielten, begann sie bei Sonneberg zu bröckeln – auch, weil die personellen Probleme immer größer wurden. Innerhalb der ersten Halbzeit mussten mit Moritz Michel (Leiste) und Kapitän Lance Hertel (Verdacht Muskelfaserriss) gleich zwei wichtige Spieler verletzt vom Feld. „Insgesamt mussten wir aufgrund von Verletzungen viel wechseln“, erklärte Benn später – ein Satz, der den Kern des Problems traf. Mit jeder Umstellung ging ein Stück Stabilität verloren, das Spiel wurde zunehmend zerfahren. Viele Einzelaktionen, kaum geordnete Angriffe – Sonneberg fand nie wirklich in die Partie. Zwar gab es einzelne Szenen, etwa ein Abseitstor durch Schreck (34.), doch echte Durchschlagskraft fehlte. Meiningen nutzte die Unruhe dagegen eiskalt aus und erhöhte kurz vor der Pause: Nach einer scharfen Flanke von Aljija köpfte Daneyko freistehend zum 2:0 ein - sein 11. Saisontor (42.). „Zwei individuelle Fehler führen zu den Gegentoren“, analysierte Benn.
Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum – im Gegenteil. Zwar hatte Göhring die Chance zum Anschluss (47.), doch im Gegenzug entschied Förtsch mit dem 3:0 die Partie frühzeitig mit einem Schuss aufs kurze Eck, nachdem er seinen Gegenspieler ausstiegen ließ (48.). Heß war noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern. Was danach folgte, war aus Sonneberger Sicht vor allem ein Kampf gegen die eigenen Grenzen. Mit Blask verletzte sich nach der Pause der nächste Spieler am Knie, die Struktur ging nun endgültig verloren. Die wenigen Offensivaktionen – etwa ein Solo von Göhring (66.) – verpufften wirkungslos gegen die stabile Gästeabwehr. Meiningen hingegen spielte die Partie reif und souverän zu Ende. Ohne großes Risiko, aber mit klarer Linie kontrollierten die Gäste das Geschehen. Sonneberg hingegen wirkte zunehmend ausgelaugt – körperlich und mental. In der 88. Minute musste Geburtstagskind Heß noch einmal Kopf und Kragen riskieren, als er weit außerhalb des Strafraums einen langen Ball per Kopf klärte. Der abgewehrte Ball landete bei Oehrig, der aus der Distanz sofort auf das verwaiste Tor abzog – doch der Pfosten rettete für Sonneberg und verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis. Auch darüber hinaus blieb es ein gebrauchter Tag: Göhring, einer der wenigen Aktivposten, verletzte sich ebenfalls und musste später ins Krankenhaus – Verdacht auf eine Kapselverletzung im Finger. Damit stand am Ende nicht nur eine klare Niederlage, sondern auch eine lange Verletztenliste: Hertel, Michel, Blask und Göhring – vier angeschlagene Spieler, die diesen Tag besonders teuer machten.
Zusätzlichen Frust brachte die Spielleitung: „Der Schiedsrichter hatte insgesamt keine gute Linie, hat auf beiden Seiten keine klare Linie gezeigt“, kritisierte Benn. Auch die Gangart des Gegners sah er kritisch: „Meiningen insgesamt mit harter und teilweise unfairer Gangart, die in meinen Augen zu wenig geahndet wurde.“ Am Ende blieb dennoch eine klare sportliche Einordnung: „Insgesamt war Meiningen stabiler, in den Abläufen sicherer. Es war ein verdienter Sieg für Meiningen. Die Gegentore sind für uns zu Unzeiten gefallen.“ Für Sonneberg ist es ein weiterer Rückschlag in einer Saison ohne Kontinuität – ein Spiel, das nicht nur verloren ging, sondern in dem man sich durch die Vielzahl an Verletzungen auch noch selbst schwächte. Meiningen hingegen sendet ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen – abgeklärt und effizient.