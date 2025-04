Verletzungsbedingtes Saisonaus für Duo

Im Saisonendspurt muss der FC 08 Homburg personelle Rückschläge hinnehmen. Max Jansen und Max Dombrowka fallen aufgrund einer Knieverletzung jeweils bis Saisonende aus.

Max Dombrowka hat sich am Sonntag im Spiel für die Homburger U23 gegen Neunkirchen in der ersten Halbzeit am Knie verletzt und musste dementsprechend früh ausgewechselt werden. Nun ergaben weitere Untersuchungen, dass die Verletzung leider doch schwerwiegender ist. So erlitt der 33-Jährige einen leichten Anriss des Kreuzbandes. Zudem wurden auch der Innenmeniskus und das Innenband in Mitleidenschaft gezogen.