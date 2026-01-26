Verletzungsbedingte Ausfälle beim 1. FCS

Mit Kai Brünker und Manuel Zeitz drohen dem 1. FC Saarbrücken für das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück zwei wichtige Ausfälle.

Stürmer Kai Brünker hat sich im Spiel gegen die Viktoria am vergangenen Freitag eine schwere

Prellung sowie eine Überdehnung der Bänder zugezogen und steht dem 1. FC Saarbrücken bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Zudem fällt auch Manuel Zeitz verletzungsbedingt aus. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer

Zerrung in den Adduktoren.





