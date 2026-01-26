Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Verletzungsbedingte Ausfälle beim 1. FCS
1.FC Saarbrücken: Dezimiertes Aufgebot gegen Osnabrück zu erwarten
Mit Kai Brünker und Manuel Zeitz drohen dem 1. FC Saarbrücken für das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück zwei wichtige Ausfälle.
Stürmer Kai Brünker hat sich im Spiel gegen die Viktoria am vergangenen Freitag eine schwere Prellung sowie eine Überdehnung der Bänder zugezogen und steht dem 1. FC Saarbrücken bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Zudem fällt auch Manuel Zeitz verletzungsbedingt aus. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Zerrung in den Adduktoren.